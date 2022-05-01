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Havai fişeklere yasak, kornalara susturucu geliyor

Çevre Bakanlığı, gürültü kirliliğini önlemek için kolları sıvadı. Kornalara ve egzozlara susturucu mecbur olacak, fabrikalar yalıtım yapacak. Müzik yayınları sınırlı olacak. Her ne şekilde olursa olsun havai fişek yasaklanacak.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 01 Mayıs 2022 07:14
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Havai fişeklere yasak, kornalara susturucu geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hazırladığı Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği taslağıyla gürültü kirliliğine savaş açtı. Taslağa göre; gürültü seviyesini aşıp aşmadığını tespit etmek için iş yerlerinden akustik rapor istenebilecek. Her şehir için gürültü haritaları hazırlanacak. Ulaşım, müzik yayını yapan işletmeler, endüstriyel faaliyetlerde bulunan iş yerleri ve şantiye alanları için çevreyle ilgili gürültü kriterleri de belirlendi. Bu çerçevede, ulaşım araçlarının mevcut ve mümkün en iyi teknolojilerin kullanılması yoluyla daha az gürültüye sebep olması esas olacak.

KORNA VE EGZOZA SINIRLAMA

Motorlu taşıtların korna ve egzozlarında yer alan gürültü azaltım ekipmanı üzerinde değişiklik yapılamayacak ve çalışmaz hale getirilemeyecek. Kornaların mecburi haller dışında gürültü rahatsızlığına yol açacak şekilde çalınması yasaklanacak. Müzik yayını yapan işletmeler ise belirlenen gürültü sınırını aşamayacak. Yetkili idarece, bu işletmelere akustik rapor hazırlattırılabilecek, sınırın aşılıp aşılmadığını tespit etmek üzere sürekli izleme sistemi kurdurulabilecek. Yine idare, ses seviyesini kontrol altında tutmak amacıyla akustik planlama yaptırabilecek ve ses sınırlayıcı sistemler kurdurulabilecek.

HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN

Gürültünün önlenmesi, insanların ve diğer canlıların sağlığının korunması amacıyla her ne şekilde olursa olsun havai fişeklerin kullanımı yasaklanacak. Endüstriyel faaliyetlerde bulunan bölge ve iş yerlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesinin kontrolü için ise mümkün olan gürültü yalıtım tedbirleri uygulanacak. Benzer şekilde şantiye alanlarında da gürültü azaltım tedbirleri uygulanacak. Ayrıca, tatil beldelerinde ve turistik alanlarda gerçekleştirilen bütün şantiye faaliyetlerinden kaynaklanan gürültülerle ilgili ilave tedbirler eylem planlarında belirlenecek. Yurt genelinde uygulanan liselere geçiş ve üniversitelere giriş sınavlarının yapılacağı merkezlerin yakın çevresinde şantiye faaliyetleri, ilgili sınavın yapılacağı tarihlerde sürdürülemeyecek.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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