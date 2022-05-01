Kılıçdaroğlu o sözlerini yorumladı: Adaylık açıklaması değil, manifesto

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı "Ya bana katılın, ya yolumdan çekilin" çıkışıyla cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettiği şeklindeki yorumlarla alakalı konuştu.

Bu açıklamanın bir adaylık beyanı değil bir manifesto olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu "Gerçekten büyük bir samimiyetle söylüyorum, kararı 6'lı masa olarak beraber alacağız, bir kişinin çıkıp 'ben adayım' demesi asla doğru değil. 6 liderin tarihsel bir sorumluluğu var, hiçbirimiz kendi partimizin gözüyle olaylara bakmıyoruz, hepimiz ortak olarak Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'KISA, İÇİ DOLU BİR MANİFESTO'

"Ya bana katılın, ya yolumdan çekilin" sözüyle adaylığını ilan ettiği yorumlarına ilişkin Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu çok kısa, içi dolu dolu bir manifesto. Bu manifestonun tarihsel değeri var, aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu da gösteriyor ve bu manifesto aynı zamanda sağduyulu bütün insanların hangi partiden olursa olsun göreve davet edilmesi manifestosudur. Bütün vatandaşlarımızın bana katılmalarını istiyorum çünkü bana katıldıkları zaman şunu söylüyorum; onlara daha güzel, herkesin iş güç sahibi olduğu, daha uygar, itibarı olan, demokrasisi gelişmiş bir Türkiye, 5'li çetelere çalışan değil kendi halkına hizmet eden bir iktidar vaat ediyoruz. Bana katılmayacaksanız yolumuzdan çekilin çünkü biz iktidara yürüyoruz. Bu bir adaylık açıklaması değil, bu bir manifesto.

'6 LİDERİN TARİHSEL SORUMLULUĞU VAR'

Gerçekten büyük bir samimiyetle söylüyorum, kararı 6'lı masa olarak beraber alacağız, bir kişinin çıkıp 'ben adayım' demesi asla doğru değil. Son yayınladığımız bildiride cumhurbaşkanı adayının niteliklerini saydık, bu niteliklere sahip olan birini seçeceğiz. 6 liderin tarihsel bir sorumluluğu var, hiçbirimiz kendi partimizin gözüyle olaylara bakmıyoruz, hepimiz ortak olarak Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz."

6'lı masanın ortak adayı belirlemede anlaşmazlık yaşaması durumunda ne olacağı sorusuna ise CHP lideri "Anlaşacağız, mutlaka anlaşacağız" şeklinde cevap verdi.