Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 5,5 kat oldu
Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 5,5 kat oldu
Doğal gazda mayıs tarifesi değişmedi
Doğal gazda mayıs tarifesi değişmedi
Dövizle askerliğe kur ayarı
Dövizle askerliğe kur ayarı
Enflasyonun zirveden iniş tarihi: Bu aydan sonra düşüş başlar
Enflasyonun zirveden iniş tarihi: Bu aydan sonra düşüş başlar
Ak Parti'den sağlık çalışanlarına zam açıklaması
Ak Parti'den sağlık çalışanlarına zam açıklaması
Hak-İş Başkanı: Temmuzda asgari ücret artırılmalı
Hak-İş Başkanı: Temmuzda asgari ücret artırılmalı
Emekli ve çalışana temmuzda zam umudu
Emekli ve çalışana temmuzda zam umudu
Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız
Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Emniyetten e-Devlet'in "hacklendiği" iddialarına ilişkin açıklama
Emniyetten e-Devlet'in "hacklendiği" iddialarına ilişkin açıklama
Erdoğan: Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran 6'lı masalarını ayakta tutmak
Erdoğan: Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran 6'lı masalarını ayakta tutmak
Bakan Koca: Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi
Bakan Koca: Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
İçişleri Bakanı Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması
Mehmet Ceyhan duyurdu: Gizemli hepatit Türkiye'de!
Mehmet Ceyhan duyurdu: Gizemli hepatit Türkiye'de!
Veteriner hekimler de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak istiyor
Veteriner hekimler de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak istiyor
Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir
Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir
Şırnak'tan acı haber, kayadan düşen asker şehit oldu
Şırnak'tan acı haber, kayadan düşen asker şehit oldu
Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçiş ücreti belirlendi
Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçiş ücreti belirlendi
Avukat sayısı 160 bini geçti
Avukat sayısı 160 bini geçti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı, vaka sayıları binin altına düşmesi bekleniyor
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı, vaka sayıları binin altına düşmesi bekleniyor
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Temmuz'da yapılacak
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Temmuz'da yapılacak
Elektrik faturalarına yeni zam gelecek iddiası
Elektrik faturalarına yeni zam gelecek iddiası
Yerli gübre SİHA kadar önemli!
Yerli gübre SİHA kadar önemli!
MEB personel alımı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB personel alımı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB, şube müdürlerinin yer değişikliğini yapacak
MEB, şube müdürlerinin yer değişikliğini yapacak
Uzun yola çıkacaklara uyarı: Lastikleri kontrol ettirin
Uzun yola çıkacaklara uyarı: Lastikleri kontrol ettirin
Uzmanı açıkladı: Bayram'da hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Bayram'da hava nasıl olacak?
Hak-İş Başkanı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuzda toplansın
Hak-İş Başkanı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuzda toplansın
Vefat sayısı 766 gün sonra 10'un altına düştü
Vefat sayısı 766 gün sonra 10'un altına düştü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 5,5 kat oldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, nisan ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 5,5 kat olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mayıs 2022 10:26
Yazdır
Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 5,5 kat oldu

Bayraktar, yazılı açıklamasında, nisan ayı üretici ve market fiyatları ile tarım sektöründe yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Nisan ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 5,5 kat olduğunu, geçen ay bu fiyat farkının en fazla yüzde 448,8 ile elmada görüldüğünü belirten Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

"Elmadaki fiyat farkını yüzde 404,1 ile salatalık, yüzde 278,4 ile kabak, yüzde 272,9 ile karnabahar, yüzde 265,3 ile pırasa, yüzde 251,6 ile yeşil mercimek, yüzde 241 ile patlıcan ve yüzde 240,3 ile nohut takip etti. Nisan ayında elma ve salatalıkta üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 400'ün üzerindeyken, 11 üründe yüzde 200'ün, 10 üründe ise yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşti."

Bayraktar, nisadan markette 40 ürünün 22'sinde fiyat artışı, 16'sında fiyat azalışı görüldüğünü ve sadece 2 üründe fiyat değişimi olmadığını bildirdi.

Söz konusu ayda markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 59,3 ile beyaz lahana olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti.

"Beyaz lahanadaki fiyat artışını yüzde 34,9 ile pırasa, yüzde 23,6 ile toz şeker, yüzde 19,1 ile marul, yüzde 18,5 ile patates ve havuç, yüzde 17,1 ile nohut ve yüzde 16,3 ile beyaz peynir takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 38,3 ile karnabahar oldu. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 30,4 ile patlıcan, yüzde 30,1 ile yeşil soğan, yüzde 23,7 ile kabak, yüzde 20,9 ile sivri biber, yüzde 20,3 ile domates izledi. Markette yumurta ve yeşil mercimekte fiyat değişimi olmadı."

Bayraktar, nisanda üreticide 32 ürünün 13'ünde fiyat artışı olurken, 9'unda fiyat düşüşü görüldüğünü ve 10 üründe ise fiyat değişimi olmadığını kaydetti.

Üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarının sebeplerini değerlendiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Nisanda fiyatı en fazla artan ürün, markette beyaz lahana olurken, üreticide limon oldu. Markette ve üreticide en fazla fiyat düşüşü ise karnabaharda yaşandı. Limonun dalında satışının bitmesi, piyasada depolardan yatak limon arzının başlaması ve depo masraflarının artması fiyatların yükselmesine neden oldu. Marul ve maydanozdaki fiyat artışı arzın azlığından kaynaklandı. Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte tarla ürünlerinin piyasaya arzının artması önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına olumlu yönde yansıyacaktır."

- "Üreticiye gelir garantisi verilmelidir"

Bayraktar, tarımsal üretim alanlarını "açık fabrika" olarak nitelendirerek, "Üreticilerimiz her türlü doğal afete maruz kalarak risk altında üretim yapıyor. Bu şartlarda üretim yapan çiftçilerimiz bütün girdilerini belirlenen fiyattan alıyor. Üretimin bütün maliyetini üstlendiği halde ürettiği ürüne fiyat belirleyemiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çiftçilerin giderini hesaplamalarına karşın ne kadar kazanacağını bilemediklerini kaydeden Bayraktar, bu durumun sürdürülemeyeceğine dikkati çekti.

Bayraktar, "Türkiye'de dağ taş ekilsin isteniyorsa üreticiye gelir garantisi verilmelidir. Bu sağlandığında ülkede bir karış arazi boş kalmaz. Üreticiyi de tüketiciyi de memnun eden bir yapıyı kurmuş oluruz." yorumunu yaptı.

- "Bir kilo süt satarak bir kilo yem alınamıyor"

KAPAT [X]

Süt/yem paritesinin 1'in altında olduğuna işaret eden Bayraktar, üreticinin bir kilo süt satarak bir kilo yem alamadığını vurguladı.

Bayraktar, Ulusal Süt Konseyinin, süt fiyatlarını açıklamakta geç kaldığını belirterek, Konseyin, daha fazla hayvanın kesilmesine izin vermemesini ve süt fiyatlarını bir an önce açıklamasını talep etti.

Besi hayvancılığında da et yem paritesinin üreticinin aleyhine olduğunu belirten Bayraktar, "Parite 15,25'tir. Üretici bir kilo karkas et sattığında en az 20 kilo yem alabilmelidir. Bu pariteye göre 87 lira olan karkas et fiyatının 110 lira civarında olması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken süt işletmeleri küçüldüğü için besi üreticisi hayvan bulmakta güçlük çekecektir. Üretimin sağlanması noktasında tedbir alınmadığı takdirde yaz aylarında et ve süt ürünlerinde ciddi fiyat artışları görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, hayvan yetiştiricilerinin mutlu olmadığını, süt ve besi hayvancılığının zor bir süreçten geçtiğini kaydetti.

Acil olarak hayvancılığı kalkındırma paketinin açıklanmasını isteyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ülkesel düzeyde üreticilerimize umut aşılayarak, önlerini görmelerine imkan sağlayacak milli bir atılım hamlesine ihtiyaç vardır. Bu ülke insanını dışarıdan hayvan ve ürünlerini ithal ederek beslememiz mümkün değildir. Hükümetin en kısa zamanda böyle bir atılımı gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ulusal Süt Konseyi Başkanı sanayici temsilcisidir. Üretimin bütün yükünü sermayesi ve emeğiyle taşıyan üreticilerimiz Başkanlığa niçin layık görülmüyor, anlamakta zorluk çekiyoruz. Başkanlık dönüşümlü olmalı, Konsey üyesi üretici temsilcileri de bu Konseyde başkanlık yapmalıdır."

Bayraktar, gübre fiyatlarında nisanda mart ayına göre küçük bir düşüş olsa da üreticiler açısında fiyatın halen yüksek olduğunun da altını çizdi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Doğal gazda mayıs tarifesi değişmedi
Doğal gazda mayıs tarifesi değişmedi
Enflasyon emekliye promosyon yeniletiyor
Enflasyon emekliye promosyon yeniletiyor
Enflasyonun zirveden iniş tarihi: Bu aydan sonra düşüş başlar
Enflasyonun zirveden iniş tarihi: Bu aydan sonra düşüş başlar
Emekli ve çalışana temmuzda zam umudu
Emekli ve çalışana temmuzda zam umudu
Evim mağduriyeti bitiyor! Firmalara lisans verme süreci başladı
Evim mağduriyeti bitiyor! Firmalara lisans verme süreci başladı
PtteM'in e-mağazası Çin'de faaliyete geçti
PtteM'in e-mağazası Çin'de faaliyete geçti

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay'dan disiplin cezalarındaki kıyasa tespitine dair önemli karar!

Danıştay'dan disiplin cezalarındaki kıyasa tespitine dair önemli karar!

Danıştay Onikinci Dairesi, disiplin cezalarında kıyasen uygulama yapmak suretiyle devlet memurluğundan çıkartılan memur hakkındaki işlemi iptal etti!
Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdığı kişiye özel ilanı iptal etti!
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Emeklilerin yeniden kamuda istihdam edilmesi 657 sayılı Kanun gereği mümkün olmakla birlikte, uygulamada kamu kurumunun istihdam etmeye yönelik takdir yetkisi de bulunur.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli din hizmetleri sınıfına atananların kadroya geçirilmemesini hukuka uygun buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

Memurluktan istifa edilmesi halinde memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz
Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

İstanbul ve Ankara Polisi İşçi bayramına yönelik 12/12 çalışacak
Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Profesör kadrosunda Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliği almak şartı arandı.
Üniversite adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdı!

Üniversite adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdı!

Birçok üniversite halihazırda ilgili bölümde görev yapmakta olan adayın "çalışma alanını" ilan özel şartı olarak yazmaya devam etmektedir.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 9 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Avrupa'nın deprem haritası: istanbul ve İzmir de var

Avrupa'nın deprem haritası: istanbul ve İzmir de var

İsviçre'de yapılan yeni bir çalışmada, Avrupa kıtasının depremden en fazla etkilenecek bölgelerinin haritası yayımlandı. Haritada en riskli bölgeler ise Türkiye'de İstanbul ve İzmir, İtalya'da Katanya ve Napoli, Romanya'da Bükreş ve Yunanistan'da Atina oldu.