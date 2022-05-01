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TESK Başkanı: Zamlar trafikte sigortalı araç bırakmayacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortasının her ay yüzde 2,25 zamlanacak olmasının trafikte sigortasız araç sayısının artmasına neden olacağını kaydetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mayıs 2022 10:32
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TESK Başkanı: Zamlar trafikte sigortalı araç bırakmayacak

Palandöken, yazılı açıklamasında, trafikteki 25 milyon aracın 5 milyonunun zorunlu trafik sigortası bulunmadığını bildirdi.

Akaryakıt fiyatlarındaki, araç muayene ücretlerindeki, MTV ve bakım ölçüm ücretlerindeki artışların halihazırda birçok vatandaşı etkilediğine dikkati çeken Palandöken, sigorta şirketlerine de zorunlu trafik sigortasında her ay yüzde 2,25 zam yapma yetkisi verildiğini belirtti.

Palandöken, "Zorunlu trafik sigortasının her ay yüzde 2,25 zamlanacak olması trafikte sigortasız araç sayısının artmasına neden olur. Esnaf da vatandaş da zorunlu olan bu trafik sigortası ücretlerinde indirim beklerken zam yapılmasından muzdarip." değerlendirmesini yaptı.

Bu ay itibariyle en düşük trafik sigortası ücretinin 1263 lira olacağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu durum sigortasız araç sayısıyla birlikte trafikteki tehlikeyi artırmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü bu araçların ek olarak zaten akaryakıt, MTV, bakım, muayene, çeşitli ölçüm ücretleri gibi birçok daha masrafı var. Bu masraflar da zorlarken, araç sahipleri zorunlu olan bir sigortayı bile yaptırmaya çekinir hale gelecektir."

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