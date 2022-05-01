Beğendiği gömleği üzerine giyip ödeme yapmadan gitti
Diyarbakır'da bir mağazaya giren kişi, beğendiği gömleği üzerine giydi, ödeme yapmadan çıkıp gitti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 01 Mayıs 2022 11:04
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde dün öğle saatlerinde müşteri gibi mağazaya giren kimliği belirsiz kişi, beğendiği gömleği giydi, iş yeri sahibine alacağını söyleyip, etiketi ve alarmı söktürdü.
Bir süre mağazada dolaşan bu kişi, başka müşteriler gelip, iş yeri sahibi ve çalışanları onlarla ilgilenmeye başlayınca gömleğin parası olan 120 lirayı ödemeden çıkıp gitti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız