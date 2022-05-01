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'Teravih Treni' oyunu dünyayı dolaşıyor

İmam Mahmut Eroğlu'nun, çocuklara camiyi ve namazı sevdirmek için İstanbul'da başlattığı "Teravih Treni" oyunu, Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid'in sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından dünyaya yayılırken İmam Eroğlu, büyük beğeni toplayan oyunu, yeni görev yeri İngiltere'ye de taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mayıs 2022 11:56
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İstanbul'da Hacı Osman Torun Camisi imamlığı görevinin ardından geçen hafta İngiltere'deki Luton Türk Eğitim ve Kültür Merkezi Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Camisi'nde yeni görevine başlayan Eroğlu'nun, cami içinde çocuklarla oynadığı "Teravih Treni" oyunu, Filistinli model Hadid'in de dikkatini çekti.

Instagram hesabında 50 milyondan fazla takipçisi olan Hadid'in, İstanbul'daki camide çekilen Teravih Treni'nin görüntülerini kendi hesabından paylaşmasıyla oyun dünyanın gündemine oturdu ve çok sayıda ülkede milyonlarca izleyiciye ulaştı.

İmam Eroğlu, Teravih Treni oyunu fikrinin nasıl ortaya çıktığını, bu oyunla neyi amaçladığını ve çocukların oyuna ilgisini AA muhabirine anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Ailece Camiye" kampanyasıyla, 2 yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle evlerde kalan aileleri camilere davet ettiklerini anımsatan Eroğlu, aileleriyle camilere gelen çocuklara da süt ve çikolata ikram ettiklerini belirtti.

Eroğlu, "Ramazanda da teravih namazına aileleriyle birlikte çocuklar gelince ve ciddi bir çocuk kalabalığı oluşunca biz her akşam bu çocuklara bu ikramları yaparken onlarla bir oyun yapalım ve zihinlerinde güzel kalsın, camiyi tanıtalım ve aynı zamanda bir eğitim treni olsun diye konuştuk. Adını Teravih Treni koyduk." ifadelerini kullandı.

- "Balkan ülkelerinde her akşam, oradaki imamların bu treni yaptıklarını biliyoruz"

Mahmut Eroğlu, bir gün kızının çekmiş olduğu Teravih Treni oyunundan bir fotoğraf karesini kendi sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından fotoğrafın çok büyük kitlelere ulaştığını belirterek şunları kaydetti:

"Güzel bir farkındalık oluştu. Çocuklar camiyi sevdi ve bu iş dalga dalga hala dünyada konuşulmaya devam ediyor. Balkan ülkelerinde her akşam, oradaki imamların bu treni yaptıklarını biliyoruz. Demek ki güzel bir gönüllere dokunma hareketi yapmışız. 2-3 gün öncesine kadar Cezayir'de gündem olduğunu biliyoruz. Bangladeş Cumhurbaşkanı'nın paylaştığını biliyoruz. Dünyaca ünlü Filistinli modelin paylaştığını biliyoruz. Yani bu tren, bizim kontrolümüzden çıktı. Millete ve ümmete mal oldu. İşte şu anda da tren Londra'da, Luton'da. Millet varlığımızın olduğu her yerde bu sembolik hareket çocuklarımızın zihninde güzel tohumlar, izler bırakarak cennete doğru devam edecek. Son durak, bu pırıl pırıl gençlerimizle cennette buluşmak."

Eroğlu, bu oyunla çocukların camiyi, imamı, müezzini, kürsüyü, minareyi ve şadırvanı tanıdıklarını anlatarak "Hem eğlence treni, hem eğitim treni hem de teravih treni. Trenimiz çok yönlü. İnşallah böyle güzel trenlerimiz kıyamet zamanına kadar devam etsin." diye konuştu.

İmam Eroğlu, bu fikrin İstanbul'un kalbi Eyüpsultan'da başladığını, daha sonra milyonlarca kişiye ulaştığını dile getirerek "İnşallah bu güzellikler devam etsin istiyoruz. Bu örnek hareket, zihinlere ve gönüllere dokunan bu hareket çoğalsın istiyoruz." dedi.

- "Çocukların bir gülüşü bile dünyaya bir nefestir"

Teravih Treni oyununun yapıldığı Luton Türk Eğitim ve Kültür Merkezi Başkanı Atilla Üstün de 2008'de bölgede yaşayan toplumun yardımıyla aynı zamanda içerisinde caminin de olduğu bu merkezi aldıklarını, çeşitli kültürel ve dini faaliyetler düzenlediklerini belirtti.

Üstün, Luton'daki bu caminin İngiltere'deki ilk Teravih Treni oyununa ev sahipliği yaptığına işaret ederek "Ramazanın bitmesi nedeniyle üzüntü duyuyorduk ama bugün gerçekten neşe dolduk. Biliyoruz ki çocukların bir gülüşü bile dünyaya bir nefestir. Gerçekten çok önemli." diye konuştu.

Atilla Üstün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki toplum, özellikle büyüklerimiz, biz yönetimdeki arkadaşlar önce biz gönüller kurduk. O gönüllerle birlikte köprüler yaptık. Köprünün üstünden de bugün Teravih Treni geçti. Gerçekten çok güzel oldu, çok mutlu olduk. İnşallah ileriki zamanlarda gençlerimize yönelik, camimizi sevdirmek, kendi değerlerini, dilini, dinini, kültürünü öğretmek, amacımız bu. Buradaki yönetici arkadaşlarımız ve toplumun tek bir hedefi var. O da Allah'ın rızasını kazanmak. İnşallah bugün bunu yapabildik."

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- "Tren oyunuyla küçük kardeşlerim çok mutlu oldu"

Teravih Treni oyununa küçük kardeşleriyle katılan Hazal da oyundan çok memnun kaldığını söyleyerek "Buraya gelerek arkadaşlarımı gördüm. Tren oyunuyla küçük kardeşlerim çok mutlu oldu. Hoca oyun şeklinde yaptı, gösterdi. Çok mutluyum. Kardeşlerim de arkadaşlarım da çok mutlu oldu. Bir daha da gelmek isterim." dedi.

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