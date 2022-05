Bu kez kadından erkeğe şiddet

Olay Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede kaldırımda oturan bir erkeğin yanındaki genç kız, birden bağırmaya başladı. Kaldırımda oturan erkeğe defalarca kez "Seni öldürürüm" diye tehditte bulunan genç kız, daha sonrada erkeğe şiddet uygulamaya başladı. Tokat atan genç kıza erkeğin tepki göstermesi de dikkat çekti. Bir süre daha oturan erkeği tehdit edip bağıran genç kız daha sonra sakinleşirken, yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından an be an görüntülendi.