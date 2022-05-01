'İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan'da 2 yılın ardından rekor kırıldı'

Diyanetten 'hacda görev alacak sağlık personeli' için duyuru
Diyanetten 'hacda görev alacak sağlık personeli' için duyuru
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Trafik sigortası her ay zamlanacak
Trafik sigortası her ay zamlanacak
Enflasyon emekliye promosyon yeniletiyor
Enflasyon emekliye promosyon yeniletiyor
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu
Salgın nedeniyle iptal edilen düğün ücreti için mahkemeden iade kararı
Salgın nedeniyle iptal edilen düğün ücreti için mahkemeden iade kararı
Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
Gözler Bakan Bilgin'de: Zam için büyük gün geldi
Gözler Bakan Bilgin'de: Zam için büyük gün geldi
Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 5,5 kat oldu
Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 5,5 kat oldu
Doğal gazda mayıs tarifesi değişmedi
Doğal gazda mayıs tarifesi değişmedi
Dövizle askerliğe kur ayarı
Dövizle askerliğe kur ayarı
Enflasyonun zirveden iniş tarihi: Bu aydan sonra düşüş başlar
Enflasyonun zirveden iniş tarihi: Bu aydan sonra düşüş başlar
Ak Parti'den sağlık çalışanlarına zam açıklaması
Ak Parti'den sağlık çalışanlarına zam açıklaması
Hak-İş Başkanı: Temmuzda asgari ücret artırılmalı
Hak-İş Başkanı: Temmuzda asgari ücret artırılmalı
Emekli ve çalışana temmuzda zam umudu
Emekli ve çalışana temmuzda zam umudu
Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız
Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Emniyetten e-Devlet'in "hacklendiği" iddialarına ilişkin açıklama
Emniyetten e-Devlet'in "hacklendiği" iddialarına ilişkin açıklama
Erdoğan: Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran 6'lı masalarını ayakta tutmak
Erdoğan: Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran 6'lı masalarını ayakta tutmak
Bakan Koca: Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi
Bakan Koca: Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
İçişleri Bakanı Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması
Mehmet Ceyhan duyurdu: Gizemli hepatit Türkiye'de!
Mehmet Ceyhan duyurdu: Gizemli hepatit Türkiye'de!
Veteriner hekimler de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak istiyor
Veteriner hekimler de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak istiyor
Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir
Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir
Şırnak'tan acı haber, kayadan düşen asker şehit oldu
Şırnak'tan acı haber, kayadan düşen asker şehit oldu
Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçiş ücreti belirlendi
Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçiş ücreti belirlendi
Avukat sayısı 160 bini geçti
Avukat sayısı 160 bini geçti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı, vaka sayıları binin altına düşmesi bekleniyor
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı, vaka sayıları binin altına düşmesi bekleniyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

'İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan'da 2 yılın ardından rekor kırıldı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınının ardından ilk kısıtlamasız bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nda 2 yıl aranın ardından rekor kırıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mayıs 2022 14:08
Yazdır
'İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan'da 2 yılın ardından rekor kırıldı'

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 2 yılın sonunda ilk kez kısıtlamasız Ramazan Bayramı'nın kutlandığına dikkati çekerek, "İstanbul Havalimanı'nda 2 yıl aranın ardından rekor kırıldı. 30 Nisan'da toplam 1301 iniş-kalkış gerçekleşirken, 195 bin 640 yolcu da seyahat etti. 1 Mayıs'ta da 1226 uçuş olması, 186 bin 500 yolcunun seyahat etmesi planlanıyor." bilgisini verdi.

Havacılığın, dünyada 2020'de etkili olan salgından en çok etkilenen sektörlerin başında yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde ve ülkemizde yolcu sayısı büyük ölçüde azaldı. Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler bu süreçteki toparlanmada önemli rol oynadı. Salgın döneminde İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından 2021'de dünyanın en yoğun ikinci havalimanı seçildi. Geçen yıl yüzde 76,4 artışla 75,7 milyon yolcu ağırlamayı başardı."

İstanbul Havalimanı'nın, ACI Europe'un raporuna göre de Ocak 2022'de 37 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "2022'nin ocak-mart döneminde ise İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 20 bin 985, dış hatlarda 60 bin 891 olmak üzere toplamda 81 bin 876 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 2 milyon 923 bin, dış hatlarda 8 milyon 490 bin yolcu seyahat etti. Toplamda ise 11 milyon 414 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı." bilgisini paylaştı.

Mega projeler arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın yap-işlet-devret modeliyle yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan havalimanının rekorlar kırmaya devam edeceğini belirtti.

Havacılık sektöründeki yatırımların sürdürüleceğinin altını çizen Karaismailoğlu, 14 Mayıs'ta Rize-Artvin Havalimanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile havacılık sektörünün geleceğini planlandıklarını aktararak "Hızla büyüyen ülke ekonomisi ve turizmini destekleyen 57 havalimanıyla Türkiye yoğun bir havalimanı şebekesine sahiptir. Bu rakam, 2053 yılına kadar 61'e yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Vali, turistleri İngilizce uyardı
Vali, turistleri İngilizce uyardı
Türkiye'de 1 Mayıs coşkusu
Türkiye'de 1 Mayıs coşkusu
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Erdoğan, TRT'nin 58'inci yaşını kutladı
Erdoğan, TRT'nin 58'inci yaşını kutladı
Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret
Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret

Bu Habere Tepkiniz

Polisler, bu bayramda da çalışıyor

Polisler, bu bayramda da çalışıyor

Polisler, dini ve milli bayramlarda normal mesaisinden neredeyse iki kat daha fazla görev yapmaktadır.
Danıştay'dan disiplin cezalarındaki kıyasa tespitine dair önemli karar!

Danıştay'dan disiplin cezalarındaki kıyasa tespitine dair önemli karar!

Danıştay Onikinci Dairesi, disiplin cezalarında kıyasen uygulama yapmak suretiyle devlet memurluğundan çıkartılan memur hakkındaki işlemi iptal etti!
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdığı kişiye özel ilanı iptal etti!
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Emeklilerin yeniden kamuda istihdam edilmesi 657 sayılı Kanun gereği mümkün olmakla birlikte, uygulamada kamu kurumunun istihdam etmeye yönelik takdir yetkisi de bulunur.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli din hizmetleri sınıfına atananların kadroya geçirilmemesini hukuka uygun buldu.
İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

Memurluktan istifa edilmesi halinde memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz
Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

İstanbul ve Ankara Polisi İşçi bayramına yönelik 12/12 çalışacak
Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Profesör kadrosunda Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliği almak şartı arandı.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Avrupa'nın deprem haritası: istanbul ve İzmir de var

Avrupa'nın deprem haritası: istanbul ve İzmir de var

İsviçre'de yapılan yeni bir çalışmada, Avrupa kıtasının depremden en fazla etkilenecek bölgelerinin haritası yayımlandı. Haritada en riskli bölgeler ise Türkiye'de İstanbul ve İzmir, İtalya'da Katanya ve Napoli, Romanya'da Bükreş ve Yunanistan'da Atina oldu.