Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret

Konya Askeri Şehitliği'ndeki kabirleri ziyarete gelen şehit aileleri, dualar okudu, mezarlardaki çiçekleri suladı.

Hakkari'nin Dağlıca Bölgesinde 2015'te şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Resul Coşkun'un annesi Sıddıka Coşkun, oğlunun kabri başında dua etti, çiçeklerini suladı.

Coşkun, oğlunun içinde tarifsiz vatan ve bayrak sevgisi taşıdığını belirterek, "Oğlum 'Vatana, millete bir faydam olsun, ben asker olacağım' demişti. Elhamdülillah gururluyum, sadece özlem duyuyorum. Oğlumun şehit olduğuna hiç üzülmüyorum ama onu çok özlüyorum. Bütün şehitlerimiz bizim yavrumuz. Rabbim bizlere de Peygamber sabrı veriyor inşallah." diye konuştu.

- Aksaray

Aksaray Şehitliği'ne sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başlayan şehit yakınları, mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı şehit yakınları, görevlilerle birlikte kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı, çiçek dikti.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da şehit yakınları Hava Şehitliği Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Aileler, kabir başında Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kumartaşlı, ülkenin birlik beraberliği ve bayrağın dalgalanabilmesi için canlarını veren aziz şehitlerin aileleri için ne yapılsa az kalacağını söyledi.

- Karaman

Karaman'da ise Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile şehit yakınları Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliğini ziyaret etti.

Düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Işık ve beraberindekiler şehit kabirlerine su döktü, karanfil bıraktı.