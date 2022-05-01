TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
10 bin 69 yeni uzman adayının uzmanlık dalında eğitim almaya hak kazandığı 2022 1. Dönem TUS yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Mayıs 2022 15:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022 1. Dönem TUS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakan Koca, paylaşımında "10 bin 69 hekim gerekli başarıyı göstererek 39 uzmanlık dalında eğitim almaya hak kazandı. Tıpta uzmanlık eğitimine yerleştirilenlerin sayısı 2021'in ilk döneminde 5 bin 29'du. Sonuçlar hepimize hayırlı olsun" dedi.
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