Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarı Abdullah Avcı
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dipten zirveye uzanan bir şampiyonluk öyküsü yazdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mayıs 2022 15:30
Antalyaspor ile berabere kalarak puanını 77'ye yükseltip, şampiyonluğu elde eden bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı ile kötü günleri geride bırakarak şampiyonluk özlemine son verdi.
37 sezondur şampiyon olamayan Karadeniz ekibi, Avcı ile 67 haftalık dönemde şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraftarına büyük sevinç yaşattı.
Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 67 karşılaşmada 40 galibiyet, 22 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız