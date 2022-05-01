İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak icra edilen çalışmalar çerçevesinde; Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir evde, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan şüpheli şahısların bulunduğu bilgisi alındı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda dün İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyonla belirlenen adreste 16 şüpheli yakalandı. Söz konusu şüpheliler hakkında yapılan araştırma ve teşhis işlemleri sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı bulunamayan 6 şüpheliye "yasadışı bulunma" suçundan idari işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.