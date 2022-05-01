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Vali, turistleri İngilizce uyardı

Kapıkule Sınır Kapısındaki emniyet kemeri uygulamasına katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye'ye giriş yapan turistleri İngilizce konuşarak kemer takmaları ve kurallara uymaları yönünde uyardı, iyi bir tatil geçirmelerini diledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mayıs 2022 16:07
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Vali, turistleri İngilizce uyardı

Emniyet kemeri uygulamasına katılan Vali Canalp, Kapıkule'den giriş yapan turistleri İngilizce uyardı

Vali Canalp, bayramlaşma programı kapsamında Kapıkule Sınır Kapısında jandarma ve polis noktalarını ziyaret etti. Buradaki personelle bayramlaşan Canalp, "Bayramınız kemerli olsun" adlı emniyet kemeri uygulamasına katıldı.

Sınır kapısından giren sürücüleri ve yolcuları emniyet kemeri takma ve diğer trafik kurallarına riayet etme yönünde uyaran Canalp, turistlere de uyarılarını İngilizce yaptı, Türkiye'de iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu, çocuklara kırmızı düdük armağan etti.

Uygulama noktasındaki programı sonrası Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, AFAD, itfaiye ve hastane ziyaretlerinde bulunarak personellerle bayramlaştı.

Canalp ve eşi Ayten Canalp, huzurevi ve çocuk sitesini de ziyaret etti.

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