Şehit Piyade Uzman Çavuş Çarkcı'nın cenazesi memleketi Samsun'da defnedildi

Şehidin cenazesi, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda, ailesi, yakınları ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehidin naaşı, cenaze nakil aracına konularak 19 Mayıs ilçesi Düzkoy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki camide kılınan cenaze namazı sonrası şehit Çarkcı'nın cenazesi, aile kabristanlığında defnedildi.

Şehidin annesi Hanife, babası Ahmet ve eşi Aycan Çarkcı gözyaşı döktü. Şehit Çarkcı'nın eşinin hamile olduğu ve bir ay sonra baba olacağı öğrenildi.

Beş kız dört erkek kardeşi olan şehidin, kardeşlerinden Mürsel Çarkcı, şehidin kamuflajını giyerek cenaze törenine katıldı.

Cenaze törenine, şehidin yakınları ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı ile vatandaşlar katıldı.