Sivasspor Galatasaray'ı üç golle geçti
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 yendi. Galatasaray, Nef Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mayıs 2022 22:40
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada Mustapha Yatabare, 49. dakikada Fredrik Ulvestad ile 64. dakikada Ahmet Oğuz ağlarla buluşturdu.
Galatasaray'ın gollerini ise 10. dakikada ve penaltıdan 58. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti.
Ligde 12. galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor 48 puana yükseldi.
Galatasaray ise 14. yenilgisini alarak 47 puanda kaldı. Bu sonuçla sarı kırmızılılar evinde 5 maç sonra kaybetti. Cimbom bu süreçte Kayserispor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'u da yenmişti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Sivasspor, 1-0 kazanmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız