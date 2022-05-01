Bakan Yanık: Sosyal hizmet şehri 150 dönüm üzerine kurulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, Arnavutköy Yassıören bölgesinde yaklaşık 150 dönüm üzerine kurulacak gerçek bir sosyal hizmet şehri olacak. Bu proje, Sayın Cumhurbaşkanımızın adım adım her noktasını takip ettiği ve fikrinin de kendisine ait olduğu bir proje." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı:

- "Darülacezemizi daha büyük bir kimliğe, bir adım ileriye taşıyarak başka bir hizmet halkasına dönüştürme çabamız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır, kendisinin bizzat yakından takip ederek, talimatlandırdığı bir büyük projeyi Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde hep birlikte hayata geçirmek üzere ilk adımını atmış olacağız, temel atma törenini yapacağız"

- "Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, Arnavutköy Yassıören bölgesinde yaklaşık 150 dönüm üzerine kurulacak gerçek bir sosyal hizmet şehri olacak"

Darülaceze'de iftar programına katılan Bakan Yanık, konuşmasında, "Bugün Darülazece'mizde ramazanı birlikte bitirmek, bayramı beraber karşılamak istedim. O yüzden bu iftarı sizlerle birlikte yapmak benim için ayrıca çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Darülaceze'nin 127 yıldır aralıksız, kesintiye uğramadan vatandaşlarına hizmet verdiğini, bu topraklarda vakıf medeniyetinin çok örneklerinin görüldüğünü, Darülaceze'nin de bu örneklerden, en özellerinden birisi olduğunu söyledi.

Sosyal hizmet şehri 150 dönüm üzerine kurulacak

Osmanlı milletlerinden kim varsa bu çatının altında hizmet bulduğunu ve aynı hizmet mantığıyla, felsefesiyle, inancıyla ayakta tutarak geleceğe taşımayı gayret gösterdiklerini belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gönüllükle ayakta duran bir kurum. Önümüzdeki günlerde Darülacezemizi daha büyük bir kimliğe, bir adım ileriye taşıyarak başka bir hizmet halkasına dönüştürme çabamız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır, kendisinin bizzat yakından takip ederek, talimatlandırdığı bir büyük projeyi Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde hep birlikte hayata geçirmek üzere ilk adımını atmış olacağız, temel atma törenini yapacağız. Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, Arnavutköy Yassıören bölgesinde yaklaşık 150 dönüm üzerine kurulacak gerçek bir sosyal hizmet şehri olacak. Bu proje, Sayın Cumhurbaşkanımızın adım adım her noktasını takip ettiği ve fikrinin de kendisine ait olduğu bir proje. Dolayısıyla Darülaceze'nin geçmişten bugüne taşıdığı bu önemi, inşallah bir sosyal hizmet şehrine dönüştürerek geleceğe bir iyilik mirası bırakacağız. Bizim toplumumuzun, bizim kültürümüzün, bizim inancımızın tarihin her döneminde bir iyilik mirası bırakma geleneği vardır. Bizim vakıf medeniyetimiz işte tam da aslında iyilik mirası bırakma medeniyetidir."

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de herkesin bayramını kutlayarak, "Bu mübarek ramazanın son arife gününü hep beraber bakanımızın iştirakiyle bir arada iftar yapmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz." dedi.

Bakan Yanık ile milletvekilleri, Darülaceze sakinlerine hediyeler verdi. Bakan Yanık, salondaki tüm masaları dolaşarak sohbet etti.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tülay Kaynarca ve Revza Kavakçı Kan ile Darülaceze sakinleri, gönüllüleri ve personeli katıldı.