Fatih Altaylı ve birçok gazeteciyi dolandırmaya çalışan çocuk yakalandı
Geçtiğimiz günlerde bazı gazetecilerin e-Devlet bilgilerinin ele geçirildiği iddiasıyla dolandırıcılık yapılmaya çalışılmıştı. Söz konusu suça sürüklenen 17 yaşındaki çocuk yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mayıs 2022 23:11
Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sisteminin hacklendiği ve kişisel bilgilerin ele geçirildiği iddiasıyla sosyal medya üzerinden bazı gazetecilerin dolandırılmaya çalışılması üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmalar sonucu, gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç. isimli 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuk yakalandı.
Bursa'da yakalanan çocuk hakkında adli işlem başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız