Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yadımcısı hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından; Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı Necmi Mengi'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Mayıs 2022 23:28
Bakan Bozdağ sosyal medya paylaşımında: Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcımız Necmi Mengi'ye Allah'tan rahmet;ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim,merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. İfadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız