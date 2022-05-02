Gece bayram alışverişi çılgınlığı havadan görüntülendi

Bursa'da vatandaşlar gece saatlerinde bayram alışverişi yapmak için çarşıya akın etti. Gece saatlerinde yaşanan insan yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.

Bursa'da 2 yıllık pandemi sürecinin ardından tekrar Ramazan Bayramını kutlayacak olan vatandaşlar, alışveriş için gece saatlerinde çarşıya akın etti. Vatandaşlar yiyecek ve giyim reyonlarında yoğunluk oluşturdu. Yaşanan insan yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi. Polis ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.