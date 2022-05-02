Hakimin 100 bin lirası buhar oldu! Dolandırıcılarının son kurbanı İstanbul Hakimi oldu

Döviz ticareti olarak bilinen Forex piyasasındaki dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Forex dolandırıcıları, bu sefer kendilerine kurban olarak bir İstanbul'da görev yapan bir hakimi seçti. Sosyal medya üzerinden sahte profiller oluşturan dolandırıcılar, hakime mesaj atıp daha çok para kazandıracaklarına dair iddialarda bulunarak hakimi ağına düşürdü.

Sosyal medyadan 'daha çok para kazanmak ister misin' diye sordular

İstanbul'da görev yapan bir hakime iddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce Instagram adlı sosyal medya platformundan bir mesaj geldi. Gelen mesajda Forex adlı yatırım piyasasında daha çok para kazanması için iletişime geçmesinin yeterli olacağı yazılıydı. 'Forex'ten daha çok para kazanmak ister misin' şeklindeki mesajı gören hakim, dolandırıcıların oyununa düşerek hesap numarasını atınca olanlar oldu.

100 bin lirası gidince savcılığa koştu

Banka hesabına baktığında 100 bin lirasının yok olduğunu gören hakim, dolandırıcıların tuzağına düştüğünü anlayınca soluğu savcılıkta aldı. Yaşadığı mağduriyeti anlatarak şebeke hakkında suç duyurusunda bulunan hakimin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mersin, Adana, Van ve İstanbul olmak üzere geçtiğimiz günlerde 4 ayrı ilde eş zamanlı operasyon yapıldı ve 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Toplam 1 milyon lira vurgun yapmışlar

Vurguna giden süreç adım adım araştırırken dolandırıcılığın altından büyük bir suç örgütü çıktı. Hakimin de aralarında olduğu yaklaşık 22 mağdurun 1 milyon lira dolandırıldığı belirlenerek örgüte üye olduğu iddia edilen 30 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinde suçlamayı kabul etmeyen şüpheliler, ''Hesaplarımızı arkadaşlarımız vasıtasıyla verdik. Dolandırıcılıkla bir ilgimiz yok'' şeklinde savunma yaptı. Savcılık ise 30 şüpheliden 18'ini tutuklama talebi, 12'sini adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Örgüt lideri dahil 12 şüpheli tutuklandı

Hakimlikte de savunmalarını tekrarlayan 30 şüpheliden 18'i adli kontrol tedbirlerinin uygulanması koşuluyla serbest bırakılırken aralarında suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Mehmet B.'nin de yer aldığı 7 şüpheli 'Suç örgütü kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, öte yandan 5 şüpheli de 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seda Nur Günaydın