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Avrupa 'güneş' şampiyonu: Türkiye! Enerjide yenilenebilirin payı yüzde 54'e yükseldi

Enerjide yenilenebilir kaynakların önemi giderek artarken, Türkiye de bu alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Güneş enerjisi kurulu gücünün yanında bu alanda yerli teknolojisini de artıran Türkiye, güneş paneli üretim kapasitesinde Avrupa'da 1'inci, dünyada da 4'üncü sırada bulunuyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 02 Mayıs 2022 08:10
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Avrupa 'güneş' şampiyonu: Türkiye! Enerjide yenilenebilirin payı yüzde 54'e yükseldi

Yerli ve milli ekipmanlar için çalışmalar sürerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yeni yatırımlarla gelecek yıl güneş paneli üretiminde dünyada ilk 3'e girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, 2002'de elektrikte 31 bin 846 megavat olan kurulu güç, bu yılın Mart ayı sonu itibariyle 100 bin megavatı aştı.

Bu arada, enerjide yenilenebilirin payı da giderek yükseldi. Özellikle son yıllarda yapılan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 2002'de yüzde 38 olan yenilenebilir enerjinin payı, yüzde 54'e yükselmiş oldu.

GÜNEŞ'TE AVRUPA LİDERİYİZ

Bu yatırımlardaki en dikkat çekici artış ise güneş enerjisinde yaşandı. Türkiye'nin 2014'te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü 8 yılda 200 kat artarak 8 bin megavatı aştı. Kurulu güçteki artış beraberinde AR-GE ve teknoloji yatırımlarını da getirdi.

Türkiye'yi bu ligde üst sıralara taşıdı. Dünya genelinde yıllık 185 bin megavatlık panel üretim kapasitesi mevcut. Burada ilk sırada üretimin büyük bir kısmını yapan ve 124 bin megavat üretim kapasitesine sahip Çin yer alıyor. Çin'i 14 bin megavatla Vietnam, 9 bin 200 megavatla Güney Kore takip ediyor.

Türkiye ise 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle dünyada 4'üncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin ardından da 7 bin 400 megavat üretim kapasitesiyle Malezya ve 5 bin 700 megavatlık üretim kapasitesiyle ABD geliyor.

Ayrıca, tüm AB ülkelerinin toplam üretim kapasitesi ise 3 bin 200 megavat. Bu üretime bakıldığında Türkiye, 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle Avrupa'da lider konumunda bulunuyor. Türkiye'nin 2022 ve 2023'te yapacağı yatırımlarla güneşte kapasitesini 9 bin 110 megavata çıkaracağı öngörülüyor.

RÜZGARDA KURULU GÜÇ 11 BİN MEGAVAT SINIRINDA

Öte yandan Türkiye, son dönemde rüzgar enerjisinde de gücüne güç kattı. Geçen yıl 10 bin megavat sınırını aşan rüzgar enerjisi kurulu gücünde yatırımlar bu yıl da hız kesmedi. Özellikle Ege olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine yayılan rüzgar enerjisinde kurulu güç, 10 bin 864 megavata ulaşarak 11 bin megavat sınırına yaklaştı.

Rüzgarda da yerli ve milli ekipman çalışmaları devam ederken, rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan ekipmanlarda da yerlilik oranı arttı. İlk olarak 'kule' üretimiyle başlayan yerli üretim, çeşitlenerek türbin üretimine kadar genişledi. Türkiye'de üretilen rüzgar türbini, kanatları ve kuleleri dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor.

BAKAN DÖNMEZ: HEDEFİMİZ GELECEK YIL İLK 3'E GİRMEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerjinin toplam elektrik kurulu gücündeki payının artmasının enerji arz güvenliğinde büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bu anlamda yapılan yatırımların meyvelerinin toplama başladıklarını belirten Dönmez, "Sadece kurulu gücümüzde yenilenebilirin payını artırmak yetmiyor bunun teknolojisini de yerlileştirmek gerekiyor.

İşte Türkiye bunu da başardı. Hem rüzgar da hem de güneşte dünyada önemli üretici ülkelerden biri olduk ama bunlarla yetinmiyoruz. Yeni yatırımlarla gelecek yıl güneş paneli üretiminde dünyada ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK

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