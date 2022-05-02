Sınırda görev yapan Mehmetçik kışlada komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaştı

Askerlerin bayramını kutlamak için Arda Hudut Bölüğüne gelen 54. Mekanize Piyade Tugayı 3. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Rıza Demirayak, Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Niyazi Yıldırım tarafından hudut tekmiliyle karşılandı.

Demirayak, karakol bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde askerlerin bayramını tek tek kutladı.

Nöbet tutan askerleri ziyaret eden Demirayak, askerlerin aileleriyle telefonla görüntülü görüşmelerini sağladı.

Demirayak, nöbet tutan bir askere ailesiyle görüşüp görüşmediğini sordu.

Nöbetçi asker Murat Talha Erçelik de nöbette olduğu için henüz görüşemediğini söyledi.

Komutanının telefonu kendisine uzatmasıyla annesi Serpil, babası Durak ve kardeşi Osman ile görüntülü konuşan Erçelik, ailesinin bayramını kutladı, bu sırada duygusal anlar yaşandı.

Ailesiyle görüştüğü için mutlu olduğunu dile getiren Erçelik, "Başta ailem, şehit yakınları ve gaziler olmak üzere aziz Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı kutlarım" dedi.