Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Bayram ziyaretine kiralık çözüm
Bayram ziyaretine kiralık çözüm
'e-Devlet hacklendi' iddiası: 17 yaşında bir çocuk gözaltına alındı
'e-Devlet hacklendi' iddiası: 17 yaşında bir çocuk gözaltına alındı
Putin'le görüşeceğiz diyen Erdoğan: Çözüm İstanbul'da olacak
Putin'le görüşeceğiz diyen Erdoğan: Çözüm İstanbul'da olacak
1 Mayıs'ta görevli polislere sadece sandviç mi verildi? Emniyet'ten açıklama
1 Mayıs'ta görevli polislere sadece sandviç mi verildi? Emniyet'ten açıklama
Meslektaşı olan eşini yaralayan doktor intihar etti
Meslektaşı olan eşini yaralayan doktor intihar etti
Vaka sayısı 1500'ün altında
Vaka sayısı 1500'ün altında
Erdoğan: Çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik
Erdoğan: Çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik
2 çocuğu darbettiği iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı
2 çocuğu darbettiği iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı
Adıyaman'da sel: Onlarca araç sular altında kaldı
Adıyaman'da sel: Onlarca araç sular altında kaldı
Bayramda hava nasıl olacak? İşte 3 günlük tahmin
Bayramda hava nasıl olacak? İşte 3 günlük tahmin
Bakan Akar: Milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız
Bakan Akar: Milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız
Diyanetten 'hacda görev alacak sağlık personeli' için duyuru
Diyanetten 'hacda görev alacak sağlık personeli' için duyuru
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Trafik sigortası her ay zamlanacak
Trafik sigortası her ay zamlanacak
Enflasyon emekliye promosyon yeniletiyor
Enflasyon emekliye promosyon yeniletiyor
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu
Salgın nedeniyle iptal edilen düğün ücreti için mahkemeden iade kararı
Salgın nedeniyle iptal edilen düğün ücreti için mahkemeden iade kararı
Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
Gözler Bakan Bilgin'de: Zam için büyük gün geldi
Gözler Bakan Bilgin'de: Zam için büyük gün geldi
Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 5,5 kat oldu
Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 5,5 kat oldu
Doğal gazda mayıs tarifesi değişmedi
Doğal gazda mayıs tarifesi değişmedi
Dövizle askerliğe kur ayarı
Dövizle askerliğe kur ayarı
Enflasyonun zirveden iniş tarihi: Bu aydan sonra düşüş başlar
Enflasyonun zirveden iniş tarihi: Bu aydan sonra düşüş başlar
Ak Parti'den sağlık çalışanlarına zam açıklaması
Ak Parti'den sağlık çalışanlarına zam açıklaması
Hak-İş Başkanı: Temmuzda asgari ücret artırılmalı
Hak-İş Başkanı: Temmuzda asgari ücret artırılmalı
Emekli ve çalışana temmuzda zam umudu
Emekli ve çalışana temmuzda zam umudu
Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız
Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Emniyetten e-Devlet'in "hacklendiği" iddialarına ilişkin açıklama
Emniyetten e-Devlet'in "hacklendiği" iddialarına ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mayıs 2022 09:10
Yazdır
Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz bayramlar nihayet son buldu. Aile olmanın gerçek değerini, sevmenin ve sevilmenin kıymetini idrak ettiğimiz, huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyor, tüm İslam aleminin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
'Geliniz kimse kimseye haksızlık yapmasın. Herkes hakkına razı olsun'
'Geliniz kimse kimseye haksızlık yapmasın. Herkes hakkına razı olsun'
'D vitamini eksikliği hastalıklara davetiye çıkarabilir' uyarısı
'D vitamini eksikliği hastalıklara davetiye çıkarabilir' uyarısı
Sınırda görev yapan Mehmetçik kışlada komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaştı
Sınırda görev yapan Mehmetçik kışlada komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaştı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelenler bayram namazı kıldı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelenler bayram namazı kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Bayram şekeri dağıtımında koli yağmalayanlara Başkan'dan tepki: Bunlar Ağrı'yı temsil etmiyor!
Bayram şekeri dağıtımında koli yağmalayanlara Başkan'dan tepki: Bunlar Ağrı'yı temsil etmiyor!

Bu Habere Tepkiniz

Yıpranma payının emeklilik yaşına etkisinde 8 Eylül 1999 tarihinin önemi

Yıpranma payının emeklilik yaşına etkisinde 8 Eylül 1999 tarihinin önemi

1999 öncesi memurluk hizmeti olmayan, ancak işçi, esnaflık hizmeti olan ve bu tarihten sonra memur statüsünde göreve başlayanlar için yıpranma paylarının emeklilik yaşlarına etkisi, 1999 sonrası işçi, esnaf ve memur olarak çalışmaları olanlara nazaran büyüktür.
Polisler, bu bayramda da çalışıyor

Polisler, bu bayramda da çalışıyor

Polisler, dini ve milli bayramlarda normal mesaisinden neredeyse iki kat daha fazla görev yapmaktadır.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Danıştay'dan disiplin cezalarındaki kıyasa tespitine dair önemli karar!

Danıştay'dan disiplin cezalarındaki kıyasa tespitine dair önemli karar!

Danıştay Onikinci Dairesi, disiplin cezalarında kıyasen uygulama yapmak suretiyle devlet memurluğundan çıkartılan memur hakkındaki işlemi iptal etti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdığı kişiye özel ilanı iptal etti!
Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Emeklilerin yeniden kamuda istihdam edilmesi 657 sayılı Kanun gereği mümkün olmakla birlikte, uygulamada kamu kurumunun istihdam etmeye yönelik takdir yetkisi de bulunur.
Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli din hizmetleri sınıfına atananların kadroya geçirilmemesini hukuka uygun buldu.
İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

Memurluktan istifa edilmesi halinde memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz
Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

İstanbul ve Ankara Polisi İşçi bayramına yönelik 12/12 çalışacak
Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Profesör kadrosunda Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliği almak şartı arandı.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Haftanın fırsat ürünleri (02-07)

Haftanın fırsat ürünleri (02-07)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri