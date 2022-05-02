Türkiye'nin yüzen ordusu TCG Anadolu

Kamuoyunda 'Uçak gemisi' olarak nitelendirilen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, bu yıl sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envantere girecek. 232 metrelik gemide konuşlandırılacak hava platformları netleşirken, gemi tam bir 'yüzen ordu' haline getirilecek. Türkiye'nin denizlerdeki hava üssü görevini icra edecek gemide konuşlandırılmak üzere yerli hava araçlarının deniz platformlarına entegrasyonu çalışması için düğmeye basıldı.

TAM TEŞEKKÜLLÜ HAVA GÜCÜ

Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında gemide kısa mesafede iniş kalkış özelliğine sahip Bayraktar TB3 SİHA'ların yanı sıra yerli taarruz helikopteri Atak-2 projesinin yeni versiyonu üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda gemide 10 adet taarruz helikopterinin konuşlandırılması planlanıyor.

TCG Anadolu gemisinde, kısa platformda kalkış yeteneğine sahip hafif taarruz uçağı Hürjet gibi hava araçlarının görev yapabilmesi için de çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın da gemide yer alması planlanıyor. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızılelma, son teknoloji ile donatılmış halde Anadolu gemisinde görev alacak.

KITALAR ARASI GÖREV

Hava platformlarının Anadolu gemisine entegrasyonu için yoğun bir mesai harcandığı öğrenilirken, çalışmaların tamamlanması ile beraber Anadolu, üzerinde taşıdığı yerli hava platformları ile Türk donanmasında önemli bir güç çarpanı olacak. Bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecek TCG Anadolu, kıtalar arası görevlere çıkabilecek. Geminin aktif olarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görev yapması, gerektiğinde Hint ve Atlas Okyanusu'na kadar açılması bekleniyor. Gemi ayrıca ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri ile yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasitesine sahip bir hastaneye sahip olacak. İnsani yardım operasyonlarında 'Hastane Gemisi' olarak da görev yapabilecek.

Selçuk Böke