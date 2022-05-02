Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşup çifte bayram yaşamak istiyor

ÖMER YASİN ERGİN - Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor.

Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de örnek oldu.

Akar'ın evladına kavuşmasının ardından diğer ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 974'üncü güne ulaştı.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 285'e yükseldi.

Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 35 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başarırken, diğer ailelerin evlat nöbetinde umutlu bekleyiş sürüyor.

Ramazan Bayramı'nı çocuklarından ayrı karşılamanın hüznünü yaşayan aileler, çifte bayram sevinci yaşamak için yıllardır ayrı kaldıkları evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

- "Özgürlük annenizin yanındadır"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını, ona kavuşmak için her türlü zorluğa rağmen mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Oğlundan ayrı 8 bayram geçirdiğini ifade eden Elhaman, oğlunu çok özlediğini, bir bayramı daha onsuz geçirmek istemediğini kaydetti.

Elhaman, "8 bayramdır oğlumdan ayrıyım. Artık ayrı yaşamak istemiyorum. Oğlum gelsin bayramı beraber kutlayalım. Bayram oğlum, kaç gel. PKK ve HDP'ye artık inanmayın. Gençler artık kaçıp gelsin, annelerine ve devlete sığınsınlar. Özgürlük annenizin yanındadır." dedi.

- "9 senedir bayram yaşamadım"

Kızı Zübeyde için evlat nöbetini sürdüren Esmer Koç da kızından 9 yıldır haber alamadığını, tek amacının çocuğuna kavuşmak olduğunu belirtti.

Her türlü zorluğa rağmen evladını aramaktan vazgeçmediğini anlatan Koç, bayramları artık kızından ayrı geçirmek istediğini dile getirdi.

Koç, "9 senedir bayram yaşamadım çünkü evladım yanımda değil. Kızım eğer beni duyuyorsan veya görüyorsan kaç gel, teslim ol. Orası senin yerin değil. Kızımı almadan buradan ayrılmayacağım." diye konuştu.

- "12 bayramdır yüzünü görmedik, sesini duymadık"

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir ise 6 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi.

Çocuğundan ayrı 12 bayram geçirdiklerini dile getiren Demir, bir bayramı daha oğlundan ayrı yaşamak istemediğini aktardı.

Demir, oğlundan ayrı bayramların hep hüzün dolu olduğunu anlatarak, "Bayram görmedik çünkü gece gündüz oğlumun hayaliyle yaşıyoruz. Oğlum kaç gel, Türk adaletine teslim ol. Bak 35 çocuk geldi, anne ve babalarına teslim edildi. Bu zalimlerin elinden kurtul gel." ifadelerini kullandı.

Oğluna kavuştuğu gün gerçek anlamda bayram yaşayacağını belirten Demir, "Bir çocuk bayramda gelip babasının elini öperse ondan daha mutlu bir şey var mı? Ama maalesef 12 bayramdır yüzünü görmedik, sesini duymadık. İnsanlık bu mu?" dedi.

- "Tüm çocuklara sesleniyorum, bayramda gelin"

Oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetine kararlılıkla devam eden baba Celil Begdaş da 6 bayramı oğlundan ayrı geçirdiklerini anlattı.

Begdaş, "Biz bayram yapamıyoruz. Ciğerin yanında olmadıktan sonra nasıl bayram yapacaksın? Tüm çocuklara sesleniyorum, bayramda anne ve babalarınız burada, anne ve babanızın kucağına gelin." diye konuştu.