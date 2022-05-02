Para politikalarında rota mayıs ayında çizilecek

Şehit imamın oğluna açılan 'pardon' davasına mahkeme nokta koydu
Şehit imamın oğluna açılan 'pardon' davasına mahkeme nokta koydu
Konya'daki yanan evin enkazında engelli oğlu ile annenin cesedine ulaşıldı
Konya'daki yanan evin enkazında engelli oğlu ile annenin cesedine ulaşıldı
Bayram ziyaretine kiralık çözüm
Bayram ziyaretine kiralık çözüm
'e-Devlet hacklendi' iddiası: 17 yaşında bir çocuk gözaltına alındı
'e-Devlet hacklendi' iddiası: 17 yaşında bir çocuk gözaltına alındı
Putin'le görüşeceğiz diyen Erdoğan: Çözüm İstanbul'da olacak
Putin'le görüşeceğiz diyen Erdoğan: Çözüm İstanbul'da olacak
1 Mayıs'ta görevli polislere sadece sandviç mi verildi? Emniyet'ten açıklama
1 Mayıs'ta görevli polislere sadece sandviç mi verildi? Emniyet'ten açıklama
Meslektaşı olan eşini yaralayan doktor intihar etti
Meslektaşı olan eşini yaralayan doktor intihar etti
Vaka sayısı 1500'ün altında
Vaka sayısı 1500'ün altında
Erdoğan: Çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik
Erdoğan: Çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik
2 çocuğu darbettiği iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı
2 çocuğu darbettiği iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı
Adıyaman'da sel: Onlarca araç sular altında kaldı
Adıyaman'da sel: Onlarca araç sular altında kaldı
Bayramda hava nasıl olacak? İşte 3 günlük tahmin
Bayramda hava nasıl olacak? İşte 3 günlük tahmin
Bakan Akar: Milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız
Bakan Akar: Milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız
Diyanetten 'hacda görev alacak sağlık personeli' için duyuru
Diyanetten 'hacda görev alacak sağlık personeli' için duyuru
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Trafik sigortası her ay zamlanacak
Trafik sigortası her ay zamlanacak
Enflasyon emekliye promosyon yeniletiyor
Enflasyon emekliye promosyon yeniletiyor
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu
Salgın nedeniyle iptal edilen düğün ücreti için mahkemeden iade kararı
Salgın nedeniyle iptal edilen düğün ücreti için mahkemeden iade kararı
Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
Gözler Bakan Bilgin'de: Zam için büyük gün geldi
Gözler Bakan Bilgin'de: Zam için büyük gün geldi
Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 5,5 kat oldu
Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 5,5 kat oldu
Doğal gazda mayıs tarifesi değişmedi
Doğal gazda mayıs tarifesi değişmedi
Dövizle askerliğe kur ayarı
Dövizle askerliğe kur ayarı
Enflasyonun zirveden iniş tarihi: Bu aydan sonra düşüş başlar
Enflasyonun zirveden iniş tarihi: Bu aydan sonra düşüş başlar
Ak Parti'den sağlık çalışanlarına zam açıklaması
Ak Parti'den sağlık çalışanlarına zam açıklaması
Hak-İş Başkanı: Temmuzda asgari ücret artırılmalı
Hak-İş Başkanı: Temmuzda asgari ücret artırılmalı
Emekli ve çalışana temmuzda zam umudu
Emekli ve çalışana temmuzda zam umudu
Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız
Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Para politikalarında rota mayıs ayında çizilecek

Her ne kadar Avrupa, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının mayıs ayında planlanmış toplantısı bulunmasa da Fed'in, ay başında açıklayacağı kararları ile para politikalarında sıkılaşma ivmesine yön vermesi bekleniyor- Fed'in arka arkaya 4 toplantıda toplam 225 baz puanlık artırımla faiz oranlarını yüzde 2,50-2,75 bandına yükselteceği, ECB'nin de eylül ayına kadar 50 baz puanlık artış gerçekleştireceği fiyatlanıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mayıs 2022 12:04
Yazdır
Para politikalarında rota mayıs ayında çizilecek

- Dünyanın önde gelen merkez bankalarının mayıs ayı takvimi yoğun olmasa da küresel ekonomi ve finans piyasalarının yönü açısından rehber niteliği taşıyan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı kararların, yılın geri kalanı için para politikaları rotasını çizeceği belirtiliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi diğer önde gelen merkez bankalarının mayıs ayında planlanmış toplantısı bulunmazken, Fed'in ay başında açıklayacağı kararları ile para politikalarında sıkılaşma ivmesine yön vermesi bekleniyor.

Bu kapsamda banka yetkililerinin toplantı öncesi ve sonrasında yapacağı sözle yönlendirmelerin, para politikalarının seyrine dair tabloyu netleştireceği öngörülüyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 3-4 Mayıs'ta gerçekleştireceği toplantıda, faizlerde 50 baz puanlık artırıma gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın bilanço küçültme sürecine de başlayacağı toplantıda, sıkılaşma takvimi ve hızına dair vereceği sinyaller kritik önem taşıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın son dönemde yaptığı açıklamalarla "agresif sıkılaşma sürecine" işaret etmesi ve Banka yetkililerinin 75 baz puanlık faiz artırımını tartışmaya açmaları, yüksek faiz ortamına hızlı geçişin sinyalini vermişti. Söz konusu açıklamalar sonrası tahvil piyasalarında mayıs ayındaki yarım puanlık artırımın ardından haziranda da 75 baz puanlık faiz artırımına gidileceği ihtimali yüzde 80'e dayanmıştı.

Halihazırda Banka'nın temmuz ve ağustos aylarında da 50'şer baz puanlık faiz artırımı yapacağı fiyatlanıyor. Böylece arka arkaya 4 toplantıda Fed'in, faiz oranlarını 225 baz puan artırarak yüzde 2,50-2,75 bandına yükseltmesi bekleniyor.

- PBoC

Fed'in ardından gelecek ay planlı toplantısı bulunan merkez bankaları arasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış karşısında yeniden şehir kapatma tedbirlerini devreye almak zorunda kalan Çin Merkez Bankası da (PBoC) yer alıyor.

PBoC'den, faizleri indirerek kapanma tedbirlerinden etkilenen ülke ekonomisine destek bekleniyor.

Banka, geçen hafta zorunlu karşılık oranlarında indirime gitmiş, bu adımı politika faizinde indirim bekleyen yatırımcılar tarafından yeterli bulunmamıştı. Bu gelişme sonrası Banka, kapanma tedbirlerinden etkilenen küçük firmalara yönelik likidite desteği verileceğini açıklamıştı. Banka ayrıca, destekleyici makro ihtiyati politika desteği sözü de vermişti.

PBoC, en son ocak ayında bir yıl vadeli kredi faiz oranını yüzde 2,95'ten yüzde 2,85'e, 7 gün vadeli ters repo anlaşmalarındaki faiz oranını da yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürmüştü. Banka, nisan ayı toplantısında ise indirim beklentilerinin aksine faiz oranlarını değiştirmemişti.

- ECB

ECB'nin mayıs ayında planlanmış bir toplantısı bulunmazken, Banka'nın Fed'in ortaya koyacağı tablo sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler yakından takip edilecek. Bu kapsamda yatırımcılar, Avrupa ve ABD ekonomileri arasındaki toparlanma farkının para politikasına ne ölçüde yansıyacağını anlamaya çalışacak.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan enerji maliyetleri ve gıda fiyatları ile "yüksek ve uzun süreli" enflasyonla karşı karşıya kalan Avrupa'da, halihazırda zayıf seyreden ekonomi ECB'nin para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürmesine neden oluyor. Buna karşın ECB Başkanı Christine Lagarde'ın son açıklamaları ile piyasalarda "beklenenden daha hızlı sıkılaşma" görüşleri de ağırlık kazanmış durumda.

KAPAT [X]

Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun nisanda yıllık bazda yüzde 7,5 ile tarihi seviyeye ulaşmasının ardından yaptığı açıklama ile Banka'nın yıl sonundan önce faiz artırımına gidebileceğini, varlık alımlarının ise üçüncü çeyrek sonunda bitirilmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Açıklamanın ardından ECB'nin eylül ayına kadar 50 baz puanlık artış gerçekleştireceği fiyatlanıyor. Banka nisan ayı toplantısında politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bırakmıştı.

- BoJ

Enflasyonun seyri açısından dünya ülkelerinden ayrışan Japonya'da, para politikası da emsallerine kıyasla gevşek kalmaya devam ediyor.

Uzun yıllardır düşük enflasyonla mücadele eden ülkede, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan emtia fiyatlarına karşın Tüketici Fiyat Endeksi'nin sınırlı yükselmesi, ultra gevşek para politikasının sürdürülmesinin en önemli gerekçesi olarak öne çıkıyor. Buna karşın uluslararası çapta dolara olan talebin artması ile dolar/yen paritesindeki hızlı yükseliş, ekonomi yetkilileri ve BoJ'un tetikte kalmasına neden oluyor.

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, Banka'nın son toplantısında, yüzde eksi 0,1 düzeyindeki faizlerde ve sınırsız tahvil alım programında değişikliğe gitmemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Kur hareketlerinin Japon ekonomisi ve fiyatlar üzerindeki etkisini yakından takip ediyoruz. Gerekirse para politikasını daha fazla gevşetmekten çekinmeyiz ancak Japonya ekonomisinin, salgın öncesi seviyelere dönememesi nedeniyle diğer ülkelerde olduğu gibi faizleri artırma durumumuz yok." ifadelerini kullanmıştı.

- BoE

İngiltere'de, yüksek enerji fiyatları nedeniyle martta son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon karşısında BoE'nin politika faizini daha fazla artırması bekleniyor.

En son toplantısını mart ayında gerçekleştiren BoE, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkarmıştı. Banka, politika faizini, geçen yılın aralık ayında 15 baz puan ve bu yılın şubat ayında 25 baz puan artırmıştı.

Faiz artırım kararına gerekçe olarak enflasyon beklentilerinin gelişimini gösteren Banka, daha fazla faiz artırımı için her iki yönde de riskler olduğuna işaret etmişti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarındaki artışın İngiltere'nin ekonomik büyümesine zarar vereceğini ve kısa vadeli enflasyon baskılarını artıracağını değerlendiren Banka'nın, haziranda 25 baz puan daha faizlerde artırıma gideceği, oranların yıl sonuna kadar yüzde 2 seviyesine yükselteceği fiyatlanıyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Döviz piyasalarında doların hegemonyası belirginleşiyor
Döviz piyasalarında doların hegemonyası belirginleşiyor
Borsada bahar havası devam ediyor
Borsada bahar havası devam ediyor
Dolar/TL 14,87 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 14,87 seviyelerinde işlem görüyor
Bayram ziyaretine kiralık çözüm
Bayram ziyaretine kiralık çözüm
Avrupa 'güneş' şampiyonu: Türkiye! Enerjide yenilenebilirin payı yüzde 54'e yükseldi
Avrupa 'güneş' şampiyonu: Türkiye! Enerjide yenilenebilirin payı yüzde 54'e yükseldi
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu

Bu Habere Tepkiniz

Yıpranma payının emeklilik yaşına etkisinde 8 Eylül 1999 tarihinin önemi

Yıpranma payının emeklilik yaşına etkisinde 8 Eylül 1999 tarihinin önemi

1999 öncesi memurluk hizmeti olmayan, ancak işçi, esnaflık hizmeti olan ve bu tarihten sonra memur statüsünde göreve başlayanlar için yıpranma paylarının emeklilik yaşlarına etkisi, 1999 sonrası işçi, esnaf ve memur olarak çalışmaları olanlara nazaran büyüktür.
Polisler, bu bayramda da çalışıyor

Polisler, bu bayramda da çalışıyor

Polisler, dini ve milli bayramlarda normal mesaisinden neredeyse iki kat daha fazla görev yapmaktadır.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Danıştay'dan disiplin cezalarındaki kıyasa tespitine dair önemli karar!

Danıştay'dan disiplin cezalarındaki kıyasa tespitine dair önemli karar!

Danıştay Onikinci Dairesi, disiplin cezalarında kıyasen uygulama yapmak suretiyle devlet memurluğundan çıkartılan memur hakkındaki işlemi iptal etti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdığı kişiye özel ilanı iptal etti!
Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Emeklilerin yeniden kamuda istihdam edilmesi 657 sayılı Kanun gereği mümkün olmakla birlikte, uygulamada kamu kurumunun istihdam etmeye yönelik takdir yetkisi de bulunur.
Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli din hizmetleri sınıfına atananların kadroya geçirilmemesini hukuka uygun buldu.
İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

Memurluktan istifa edilmesi halinde memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz
Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

İstanbul ve Ankara Polisi İşçi bayramına yönelik 12/12 çalışacak
Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Profesör kadrosunda Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliği almak şartı arandı.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Haftanın fırsat ürünleri (02-07)

Haftanın fırsat ürünleri (02-07)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri