Emtia piyasasındaki satış baskısı geçen hafta da devam etti

Emtia piyasasında bir önceki hafta görülen satış baskısı geçen hafta da devam etti.

Emtia fiyatlarında artan jeopolitik risklere karşın dolar endeksindeki güçlenmenin sürmesi ile satış baskısının sürdüğü gözleniyor.

Analistler, emtia piyasalarında merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha "şahin" adımlar atacağına ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

Geçen hafta yaklaşık 20 yılın zirvesini gören dolar endeksinin bundan sonraki seyri de emtia piyasalarının yönü açısından önem taşıyor.

Analistler, enflasyonist baskılar, jeopolitik riskler ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, merkez bankalarının sıkı para politikaları neticesinde oluşacak yüksek faiz ortamının küresel ekonomiye etkilerinin daha sert olabileceği görüşlerinin arttığını söyledi.

Geçen haftayı altın yüzde 1,8, gümüş yüzde 5,7 ve paladyum yüzde 2,3 düşüşle tamamlarken, platin yüzde 0,6 arttı.

Fed'in para politikasını sıkılaştırmak için agresif bir şekilde hareket edeceği beklentileriyle altındaki düşüş eğilimi geçen hafta devam etti.

Analistler, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,1'lik büyüme beklentilerinin aksine yüzde 1,4 ile sürpriz bir şekilde daralmasının ABD'de resesyon endişelerini güçlendirdiğini belirterek, veri sonrası Fed'e ilişkin haziranda 75 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin 50 baz puana gerilediğini ve altına olan talebin biraz artmasına karşın altının haftayı düşüşle tamamladığını ifade etti.

Paladyumda bir önceki hafta yükseliş görülmesine karşın Çin'de artan Kovid-19 vakaları, geçen hafta paladyuma ilişkin talep endişelerini artırdı.

- Brent petrol ve doğal gazda yükselişler görüldü

Geçen hafta Brent petrol yüzde 0,6 ve New York borsasında işlem gören doğal gaz yüzde 10,9 kazanç sağladı.

Petrol ve doğal gaz fiyatları, Rus enerji şirketi Gazprom'un rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğuna ilişkin haber akışıyla yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Almanya'nın Rus petrolüne ambargo uygulayabileceğine ilişkin haber akışı da etkili oldu.

- Tarım emtialarında karışık bir seyir görüldü

Tarım emtialarında da geçen hafta karışık bir seyir görüldü.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1,9 ve soya fasulyesi yüzde 0,2 azalırken, pirinç yüzde 5,5 arttı.

8,2450 dolarla Ağustos 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gören mısır, haftayı yüzde 3,1 artışla tamamladı.

1,5110 dolarla Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gören pamuk, geçen hafta yüzde 8 değer kazandı. Geçen hafta şeker yüzde 0,4 ve kahve yüzde 2,2 değer kaybederken, kakao yüzde 0,7 arttı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mısır arzına yönelik artan endişeler, fiyatlarda yükselişe neden olmaya devam ediyor. Pamukta üretim açığı olacağına yönelik beklentiler de pamuk fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.