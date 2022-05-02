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'112 Acil Çağrı Merkezi' çalışanları Kovid-19'dan uzak mesainin sevincini yaşıyor

Acil sağlığın yanı sıra polis, jandarma, itfaiye, orman yangını gibi yardım telefonlarının tek çatı altında toplandığı "112 Acil Çağrı Merkezi" çalışanları Ramazan Bayramı'nda vatandaşlara 7/24 destek oluyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mayıs 2022 12:35
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'112 Acil Çağrı Merkezi' çalışanları Kovid-19'dan uzak mesainin sevincini yaşıyor

- Vatandaşların acil numaralara tek numaradan erişimini sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışanları, mesaide geçirdikleri bu Ramazan Bayramı'nda salgının olumsuz etkilerinin geride kalmasının mutluluğunu yaşıyor.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda acil sağlık, polis, jandarma, itfaiye, orman yangın ve sahil güvenlik acil yardım telefonlarının tek çatı altında toplandığı "112 Yeni Nesil Acil Çağrı Merkezi" çalışanları, bu bayramı da vatandaşlara destek olmak için 7/24 mesaide geçiriyor.

Kovid-19 salgınıyla geçen son iki yılı daha zor ve buruk yaşayan çağrı merkezi çalışanlarının, bu yılki en büyük mutluluğu salgının izlerinin geride kalması.

AA ekibine kapılarını açan Ankara'daki "112 Yeni Nesil Acil Çağrı Merkezi" de Ramazan Bayramı'na yoğun ama mutlu bir şekilde adım attı. Türkçenin yanı sıra yabancı dillerde de vatandaşlara hizmet veren çağrı merkezinde işitme engellilerin işaret dili kullanarak görüntülü ihbarda bulunmasına olanak tanıyan hizmetler de sunuluyor.

- "Bu sene sevdiklerimizle daha güzel bir bayram geçirebileceğiz"

Merkezde görev yapan Sağlık Bakanlığı acil sağlık görevlileri de vatandaşlardan gelen acil çağrıları alarak, ambulansların ilgili adreslere yönlendirilmesini sağlıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 10 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığı anlatan Serdar Yeşiloğlu, evli ve iki kız çocuk babası olduğunu dile getirdi. Yeşiloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayramda görevimizin başındayız, genellikle bizim için hareketli geçiyor. Bu yıl çok şükür salgının izleri geride kalıyor. Maskeler, bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Bu sene görevimize sevdiklerimizle daha yakın daha güzel bir bayram geçirebilmek dileğiyle başladık.

Ailemle bayramın ikinci günü bir araya geleceğim. Tüm Müslüman aleminin, sağlık çalışanlarının bayramını kutluyorum. Çok güzel duygular yaşıyoruz. Pandemi yüzünden herkes birbirinden uzak kalmıştı, inşallah bir daha böyle bir ayrılık olmaz. Güzel bir bayram geçiririz."

- "Şeker hastalarından çağrılar alıyoruz"

112 Acil Çağrı Merkezi'ne en sık gelen çağrılara ilişkin bilgi veren Yeşiloğlu, "Ramazan Bayramı'nda şeker, tatlı ağırlıklı tüketimden dolayı şeker hastalarının, mide rahatsızlıkları yaşayanların çağrılarını alıyoruz. Bizi en çok üzen, etkileyen ise trafik kazaları. Bu yönde de çok çağrı alıyoruz." diye konuştu.

Yeşiloğlu, vatandaşların özellikle kronik hastalar ve yaşlılara karşı Kovid-19 tedbirlerini yine de elden bırakmaması gerektiğini aktardı.

- "Vatandaşlarımız asılsız, sahte ihbarlarda bulunmamalı"

Çağrı merkezine gelen asılsız ihbarların yarattığı sıkıntılara da işaret eden Serdar Yeşiloğlu, şunları kaydetti:

"Hala istatistiksel olarak çok fazla asılsız ihbarlar, çağrılar bulunmakta. Yeni Nesil Acil Çağrı Merkezi, valilik çağrı alıcı sistem olduğundan asılsız çağrılar sağlık birimine düşmeden sonlandırılıyor. Gerekli cezai işlemler de valilik tarafından yapılıyor. Fakat yine de oluşturulan bazı sahte ihbarların sağlık birimine düşmesi yoğunluğa sebebiyet verebiliyor. Vatandaşlarımızı asılsız, sahte ihbarlarda bulunmama konusunda uyarıyoruz. Onlara daha iyi hizmet verebilmek için bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz."

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