İETT otobüsü araziye uçtu
İstanbul Sultangazi'de, içinde yolcu olmayan İETT otobüsü yoldan çıkıp bir araziye girdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mayıs 2022 13:00
Kaza, Mevlana Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi.
Sefere yeni başlayan yolcusuz İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Otobüs kaldırımı aşıp, bir araziye girdi.
Şoför, kazadan yara almadan kurtuldu.
ŞOFÖRE "AĞAÇLARI EZDİN" TEPKİSİ
Arazide meyve yetiştiren bir kadın, erik ağaçları ezildiği için sürücüye tepki gösterdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız