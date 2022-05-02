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YHT'de günlük taşıma rekoru kırıldı

Yüksek hızlı trenlerle (YHT) 29 Nisan'da tüm parkurlarda taşınan 29 bin 477 yolcu ile en yüksek günlük taşıma sayısına ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mayıs 2022 15:35
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YHT'de günlük taşıma rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın ardından demir yollarında da yolcu taşıma rekoru kırıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer konuldu.

Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) YHT hatlarında ek seferlerle 10 bin 728 kişilik, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlandı.

Bayram ilaveleriyle şehirler arası hizmet veren günlük yolcu sefer sayısı 272'ye çıkarılırken, günlük 75 bin koltuk kapasitesiyle hizmet verildi.

"Numaralı satış yapılan yolcu trenleri tamamen doldu"

Bilet satış sitelerini günlük 1,5 milyona yakın kişinin ziyaret etti ve bu alanda rekor kırıldı. Ayrıca 29 Nisan-8 Mayıs'ta numaralı satış yapılan yolcu trenleri tamamen doldu.

29 Nisan'da YHT'lerle tüm parkurlarda taşınan 29 bin 477 yolcu sayısıyla YHT'lerin açılışından bu yana en yüksek sayıya ulaşıldı.

Öte yandan Ankara-İstanbul arasında 13 bin 502 yolcu, bu koridorda taşınan en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca ana hat trenlerindeki 2022 yılı yolcu ortalaması 10 bin 684 kişiyken, 30 Nisan'da 17 bin 868 kişi bayram seyahatine çıktı.

Bölgesel trenlerde ise 2022 yılında günlük ortalama 25 bin 591 kişi seyahat ederken, 29 Nisan'da bu sayı 43 bin 307 yolcuya ulaştı.

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