Kapalıçarşı yeni çehresiyle haziran ayında ziyaretçilerini ağırlayacak

İç içe geçmiş yüzlerce sokak, bedestenler ve hanlar...

Kapalıçarşı,, dünyanın en eski ve büyük çarşılarından biri.

Aynı zamanda dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanların başında geliyor.

15'inci yüzyıldan beri kesintisiz alışverişin adresi olan çarşıdaki restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi.

2 yıl süren çalışmalarda son rötuşlar yapılıyor

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da yürütülen restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kapalıçarşı'da inşallah 2022 yılı Haziran sonu itibarıyla resmen restorasyon işleri tamamlanmış olacak. Şu anda yüzde 90'ların üzerinde çalışmalar tamamlandı, son rötuşlar yapılıyor. Neler yapıldı? Kapalıçarşı'da yer, zeminler yapıldı, altyapı değişti. Tavan işlemeleri, raspalar, tavanda düzenlemeler, tamirat, Anıtlar Kurulu'ndan izin almak kaydıyla gerçekleşti. Depreme karşı statik güçlendirme çalışmaları da haziran sonu itibarıyla inşallah bitmiş olacak."

2 yıl önce 3'lü protokolle restorasyon çalışmaları başladı.

İstanbul Valiliği, Fatih Belediye Başkanlığı ve Kapalıçarşı Kat malikleri yönetim kurulu süreci birlikte yürüttü.

Deprem güçlendirme çalışması yapıldı

Anıtlar Kurulu'ndan izinler alındı. Tavandan zemine tamirat ve düzenlemeler aşamalı ilerledi. Restorasyon yanında depreme karşı güçlendirme de yapıldı.

"Bu dönemde AFAD'la da sürekli görüşme halinde olduk. Onların da yönlendirmeleri doğrultusunda Kapalıçarşı'da gereken çalışmaları yaptık. Kapalıçarşı tek katlı bir yer. Değişik depremler geçirmiş. En son 1999 depreminde bir yaşanmışlık var. Kapalıçarşı statik güçlendirmeyle bundan sonrasına güçlü bir şekilde hazır hale gelmiştir."

Hedef 50 milyon ziyaretçi

Salgın öncesinde 43 milyon ziyaretçisi olan Kapalıçarşı'nın restorasyon çalışmaları ardından ziyaretçi sayısının 50 milyona ulaşması bekleniyor.