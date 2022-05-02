Ak Partili Turan: 2023 bir parti seçimi değil, bir kader seçimi

Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Kordon Boyu'ndaki Öğretmen Evi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte partililer ve vatandaşlarla bayramlaşan Turan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 13 milyon üyesi olduğunu belirtti.

AK Parti'nin üye sayısına dikkati çeken Turan, şöyle konuştu:

"Kadın kolları, gençlik, ana kademe bizde. Bu 13 milyon insanın bir zincirin en zayıf halkası kadar sağlamdır anlayışıyla hepsinin önemi eşittir. Biz diyoruz ki yeni dönemde sosyolojiyi iyi okuyarak adımlar atalım. Yıl 2002... AK Parti kurulduğunda, iktidara geldiğinde Türkiye'nin yüzde 65'i kentlerde yüzde 35'i köylerde yaşıyordu. Şimdi yüzde 93'ü kentlerde, yüzde 7'si köylerde yaşıyor. Bu bile dönüşümün, kentleşmenin önemli bir göstergesidir. O yüzden yeni söylemlere, yeni iddialara, yeni hikayeler yazmaya ihtiyacımız var. Sosyolojiyi iyi okuyacağız. Her sene 1 milyon genç yeni seçmen oluyor. Gençlik kollarımıza onlara ulaşmayı bir görev bileceğiz. 2023 bir parti seçimi değil, 2023 bir kader seçimi. Çok önemli bir seçim. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun' diyenler ile her alanda büyükelçilerden izin alanların seçimi olacak."

- "Ucuz siyasetçilere bu meydanı bırakmayacağız"

2023 seçiminin "Demirtaş ile Kavala özgürlük adamı, bırakın bunları" diyenler ile "sen değil buna mahkeme karar verecek" diyenlerin seçimi olacağını dile getiren Turan, "2023 büyüyen Türkiye'de yatırımlarda, istihdamda, uluslararası ilişkilerde büyüyen Türkiye'de sadece eski sisteme dönelim, yine kavga edelim, sistem tartışması olsun diyenlerin seçimi olacak. 2023 Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlar ile köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak. O yüzden memleketimize de Türkiye'mize de sahip çıkacağız. Bu ucuz siyasetçilere bu meydanı bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yönelik eleştirileri hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Çanakkale'de herkesin evinin, arsasının değeri artmadı mı? Kat kat arttı. Otelcinin, OSB'cinin, esnafın hepsinin kıymeti artmadı mı? İstanbul'a yaklaşmadık mı? Bir tane grup yazmasını bilmeyen dangalak 'gurp' yazmış. Cahil, acemi bir siyasetçi, Facebook hesabına 'Jülide İskenderoğlu ile Bülent Turan vapurla geçti' diye haber yapmış. Ama daha kötüsü onların zekası bu, onların beynini kuşa taksan kuş uçmayı unutur. Onu Fox TV gibi, Halk TV gibi sözüm ona tarafsız siteler 'Bülent Turan köprüden değil de vapurla geçti' demiş. Zavallılar. Biz konvoy halinde giderken köprüden geçtik Gelibolu'ya. Orada iftar yaptık, program yaptık. En son programımız da vapurun oradaki iskelede iftar programıydı. İskelede iftarı bitirdik keyifle vapura bindik. Çay içerek geldik."

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul programının olduğunu belirten Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçeceğini, dönüşte de Gelibolu'da mutlaka bir gariban sofrasına uğrayacağını bildirdi.

"Eğer ev vapura yakınsa yine vapurla geçeceğim." diyen Turan "Vapur da bizim, köprü de bizim. Bu ne saçma bir şey. Adam CHP'nin finosu olmuş, CHP vekillerine haber taşıyan bir saf. Sen düne kadar bizimle o köprüyü övmüyor muydun? Fotoğrafları gösterdiler temeli atılırken onlar orada ama o temel atılırken sözleşme vardı zaten, 15 avro artı KDV. Bugün eleştirdiğin her şeye o gün utanmadan alkış tutmuşlar. Şimdi diyorsun ki o köprü pahalı, o köprü yanlış. Arkadaşlar bunlar sadece bizden bekledikleri koltukları alamadıkları için giden ucuz FETÖ atıkları. Başka bir şey değil. Bu adamlarla iyi ki yollarımızı ayırmışız." ifadelerini kullandı.

Bülent Turan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nde kentte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin idari izinli sayılacağını söyledi.

Turan, partilerine yeni katılan milli güreşçi Göktuğ Arslan'ın rozetini taktı.

Bayramlaşma programına AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder ile partililer katıldı.