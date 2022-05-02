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'Başbakan Meral' sloganları atıldı, İYİ Parti lideri Akşener'in yanıtı dikkat çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Bundan sonraki işimiz, 13. Cumhurbaşkanının Millet İttifakı'nın adayının olmasını sağlamak ki ben kalpten inanıyorum, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mayıs 2022 19:02
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'Başbakan Meral' sloganları atıldı, İYİ Parti lideri Akşener'in yanıtı dikkat çekti

Partisinin Kocaeli İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katılan Akşener, il ve ilçe başkanlarıyla bir süre görüştükten sonra partililerle bir araya geldi.

Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Akşener, salgın sonrası ilk kez Kocaeli'de bayramlaşmaya katıldığını söyledi.

İyi bir yola çıktıklarını ifade eden Akşener, İYİ Parti kurulmamış olsaydı bugün Türkiye'de hiçbir şeyin değişmemiş olacağını kaydetti.

Meral Akşener, 31 Mart seçimlerine giderken CHP'ye birlikte iş birliği yapmayı teklif ettiklerini anımsatarak, "Bu teklifi partimizin aklı ortaya koydu. Bu birliktelik, yan yana geliş, büyük enerji yarattı. Hem İstanbul hem Ankara ve hem diğer büyükşehirlerde imkansız denilen bir seçim sonucu kazanıldı." dedi.

İYİ Parti teşkilatının buradaki önemine işaret eden Akşener, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki işimiz, 13. Cumhurbaşkanının Millet İttifakı'nın adayının olmasını sağlamak ki ben kalpten inanıyorum, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Meclis'te en az 360 milletvekilini inşallah alacağız iki, ama sizden bizzat istediğim bir şey var; partimiz birinci parti olacak üç. İyilik hareketinin iyi insanları, cesurlar hareketinin cesur insanları, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaş almışıyla biz bu ülkede bir şeyi değiştirdik, her şeyi değiştirdik."

"Başbakan Meral" şeklindeki sloganlara "Onu yapıyoruz inşallah." diye cevap veren Akşener, başbakanlığa talip olduğunu dile getirdi.

Akşener, birinci parti çıkacaklarına inandığını belirterek, "Siyasetçi takımının rahatını bozup seçmenin her şeyin hakimi olduğu, seçmenin veli nimet olduğu, beraber el ele tutuşup bu harami düzeni yıktığımız, haram düzenini helal oylarımızla yıktığımız yeni döneme gelmiş bulunuyoruz. Bunun da yol başçısı sizlersiniz. Bu iradenin de sahipleri sizlersiniz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öz çekim yapan Akşener, partililerle bayramlaşıp fotoğraf çektirdi.

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