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'Koyunlar' suç örgütüne operasyonda 19 tutuklama

Diyarbakır'da, haksız kazanç elde etmek amacıyla kasten adam öldürme, yağma, tefecilik, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işleyen 'Koyunlar' isimli silahlı suç örgütüne 300 polisin katılımıyla hava destekli düzenlenen operasyonda gözaltına 35 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Mayıs 2022 22:09
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'Koyunlar' suç örgütüne operasyonda 19 tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 6 ay süren çalışmada, iş adamı kimliğine bürünerek galericilik, arazi, ihale ve inşaat işleri gibi sektörlerde etkili olan ancak haksız kazanç elde etmek amacıyla kasten öldürme, yağma, tefecilik, rüşvet, 6136 Sayılı Kanuna Muhalafet, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işleyen 'Koyunlar' isimli silahlı suç örgütü deşifre edildi.

Tespit edilen suç örgütü lideri ve şüphelilerin adreslerine 300 polisin katılımıyla 28 Nisan'da hava destekli operasyon yapıldı. Operasyonda suç örgüt lideri C.K. kaçmaya çalışırken polis helikopterinden tarlada tespit edildi. C.K., ekiplerin yönlendirilmesiyle çamura batmış şekilde yakalandı. Örgütün yöneticilerinden biri ise operasyon sırasında evde halının içinde sarılı halde bulundu.

Toplam 35 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda, 29 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 1086 fişek, çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.

Şüphelilerin, Diyarbakır'da yaklaşık bir ay önce halkın yoğun olarak bulunduğu cadde üzerindeki kahvehane saldırısında 1 kişiyi öldürdükleri, kıymetli arazi satışları için arazi sahiplerini silahla tehdit edip baskı yaptıkları, ayrıca haksız kazanç elde etmek üzere mağdurların Ankara'da sahibi oldukları otele yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, değerli arsalarla ilgili yapılan ihalelere fesat karıştırarak ihaleyi alanları tehdit ederek darbettikleri, kamu kurumlarında yapılan işlerde kamu görevlilerine nüfuz ederek, usulsüz işlemlerin gerçekleşmesi için rüşvet verdikleri tespit edildi.

CEP TELEFONUNU TOPRAĞA GÖMMÜŞ

Ayrıca suç örgütünün Kayapınar ilçesinde yaklaşık değeri 500 milyon TL olan arazinin sahibi olduklarını iddia ederek arsa sahiplerine baskı yaparak kendilerine verilmesi yönünde tehditte bulundukları öğrenildi. Suç örgütü lideri C.K.'nın operasyon sırasında arazide yaklaşık 3 kilometre kaçtığı ve yakalanmadan önce üzerinde bulunan cep telefonunu toprağa gömdüğü ortaya çıktı. Polisin yaptığı aramada cep telefonu gömülü olarak yerden çıkarılarak incelemeye götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında suç örgütü lideri C.K.'nın da bulunduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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