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Meteoroloji uyardıl... Sağanak yağış geliyor! - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Manisa, Kütahya, Düzce, Bilecik, Bolu, Karabük, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar, yağış anında hamleli ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Mayıs 2022 07:00
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Meteoroloji uyardıl... Sağanak yağış geliyor! - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Manisa, Kütahya, Düzce, Bilecik, Bolu, Karabük, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Manisa, Kütahya, Düzce, Bilecik, Bolu, Karabük, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar, yağış anında hamleli ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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