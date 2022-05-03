Yabancı teröriste geçit yok

Türkiye, bütün terörist oluşumlara karşı mücadelesini sürdürüyor. FETÖ'den PKK'ya DHKP-C'den, el-Kaide'ye DEAŞ'tan ASALA'ya kadar terör örgütleriyle kararlı şekilde mücadele edilirken, yabancı terörist savaşçı (YTS) sorununa karşı da önemli tedbirler hayata geçirildi.

Havalimanı ve otobüs terminallerinde kurulan Risk Analiz Grupları tarafından 2016'dan bu yana 7 bin 500 yabancı kontrol edildi, 5 bin 734 yabancı mülakata alındı. Bunlardan bin 745'inin Türkiye'ye girişine izin verilmedi. Güvenlik güçlerinin son dönemde yürüttüğü operasyonlar çerçevesinde DEAŞ ile ilişkileri sebebiyle yarısı yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 500 civarında kişi gözaltına alındı.

Komşu ülkeler Irak ve Suriye'deki DEAŞ unsurları içerisinde 100'ü aşkın ülkeden 25 bin civarında yabancı terörist savaşçı bulunuyor. Türkiye bu kapsamda Suriye 911 kilometrelik sınırında fiziki güvenlik tedbirlerini artırarak 81 milyon dolara mal olması beklenen "Suriye sınırı fiziki güvenlik sistemi" çerçevesinde inşa edilmesi öngörülen 192 kilometrelik duvarın 93 kilometrelik kısmını tamamlandı. Bölgede sınır devriyesinin sayısı artırılırken 375 bin kilometre hendek kazıldı, 153 bin kilometre dikenli tel örgü çekildi. 422 bin 630 metre boyunca 50 metre arayla sınır aydınlatması yerleştirildi, 79 bin 500 kilometre toprak set yapıldı ve bin 217 kilometre sınır devriye yolu iyileştirildi.

ULUSLARARASI GİRİŞİM

Diğer taraftan Türkiye, terörizm ve YTS'lerle mücadele konusunda uluslararası platformlardaki girişimlere öncülük ediyor. Türkiye, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon çerçevesinde kurulan beş çalışma grubundan Yabancı Terörist Savaşçılar çalışma grubunun eş başkanlığını Hollanda ile yürütüyor. YTS'lerin finansal profilinin ortaya konulması ve YTS'ler aracılığıyla terör örgütlerine para transferinin önlenmesi amacıyla belirli ülkelerin mali istihbarat birimleri arasında çok taraflı bilgi paylaşımı ve iş birliğini öngören "EGMONT" Grubu'nun çalışmalarına katılıyor.

Selçuk Böke