50 yıl içinde 15 bin yeni virüs gelebilir

Dünya, Covid-19'un etkisinden iki buçuk yıl sonra kurtulmayı başardı. Yavaş yavaş pandeminin sonu yaklaşırken bilim adamlarının yaptığı bir araştırma yeni bir paniğe sebep oldu. Araştırmaya göre ileriki yıllarda bu tür viral hastalıklar daha da artacak. Önümüzdeki 50 yıl içinde en az 15 bin yeni türden türe virüs bulaşabilir. Bunun nedeni ise küresel ısınma ile birlikte vahşi hayvanların doğadan kaçıp insanların daha yoğun olduğu bölgelere göç etmek zorunda kalması. Uzmanlar, hayvanların, SARS, Ebola veya Zika gibi hastalıkları insanlara yayabileceğini aktararak, Afrika ile Asya'nın en fazla risk altındaki kıtalar olduğunu söyledi. Küresel sıcaklıklarda iki santigrat derecenin bile altındaki bir artışın bazı vahşi hayvanların tabii alanlarını terk etmek için yeterli olacağı kaydedildi.

Araştırmanın başyazarı Profesör Colin Carlson, vahşi hayvan pazarlarından endişeli olduklarını vurgulayarak "SARS'ın yarasalardan misk kedilerine, onlardan da insana sıçradığı biliniyor. Yarasalar, virüslerin yayılmasına öncülük edecek. Bütün memeli türlerin yüzde 20'lerini oluşturmaları ve uzun mesafe uçabilmeleri, bu yayılmada etkili olacak" dedi.

Bilim adamları, yarasa çeşitliliği dolayısıyla Güneydoğu Asya'nın yeni virüslerin bir patlama noktası olabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Uzmanlar, Afrika'nın Sahel bölgesi, Hindistan ile Endonezya gibi yoğun nüfuslu bölgelerin risk altında olacağını yazdı.

OSMAN SAĞIRLI