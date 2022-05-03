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Ünlü futbolcunun kardeşinden kiracıya meydan dayağı!

İstanbul'un ilçelerinden Beyoğlu'na bağlı Hacımimi Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki mühendis İlkem Onur Cengiz, ev sahibinin saldırısına uğradı. Olay önceki gün, oturduğu apartmanda meydana geldi. Aralarında Galatasaray'ın da olduğu birçok Süper Lig ekibinde forma giyen ünlü futbolcu Veysel Sarı'nın babası Mehmet Sarı'nın kiracısı Cengiz, daireyi boşaltması için aldığı hakaret dolu telefonların ardından saldırıya uğradı. Veysel Sarı'nın kardeşi Şaban Sarı'nın darp ettiği 33 yaşındaki mühendis, başından geçenleri SABAH'a anlattı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 03 Mayıs 2022 08:45
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Ünlü futbolcunun kardeşinden kiracıya meydan dayağı!

Olay Beyoğlu Hacımimi Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Aralarında Galatasaray'ın da olduğu birçok Süper Lig ekibinde forma giyen ünlü futbolcu Veysel Sarı'nın babası Mehmet Sarı'nın kiracısı İlkem Onur Cengiz, daireyi boşaltması için aldığı hakaret dolu telefonlarının ardından saldırıya uğradı.

Veysel Sarı'nın kardeşi Şaban Sarı'nın darp ettiği 33 yaşındaki mühendis, başından geçenleri SABAH'a anlattı. İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu 33 yaşındaki İlkem Onur Cengiz, Mehmet Sarı'dan 2017 yılında kiraladığı dairenin düzenli kira artışı ile birlikte ödemelerini gerçekleştiriyordu. Cengiz, son zamanlarda ev ile ilgili Mehmet Sarı'nın oğlu Şaban Sarı ile iletişim halindeydi. Sene başında 3250 Türk lirası olan dairenin kirası 4 bin liraya çıkarıldı. Yaklaşık 5 yıldır ev sahipleriyle hiçbir sorun yaşamayan kiracı Cengiz, son 3 ayda tehdit telefonları almaya başladı.

VEYSEL SARI'NIN KARDEŞİNDEN KÜFÜRLÜ TEHDİTLER

Cengiz, ödemelerini düzenli yaptığı ve daireyi de sözleşmeye uygun kullanmayı sürdürdüğü halde Şaban Sarı'nın kendisini arayarak oturduğu daireyi apart kiralama şirketine kiraya vereceğini söyleyerek boşaltmasını istedi. Sözleşmesini hatırlatan genç adam, Sarı'nın "Evimden çık yoksa seni ." şeklinde küfür ve hakaretlerine maruz kaldı.

KAPI AĞZINDA SALDIRI

Cengiz, son olarak 1 Mayıs akşamı evinde misafir bulunduğu sırada sözleşme kapsamında kullanımı kendisine ait olan terastan sesler geldiğini farketti. Terasa bakan Cengiz, Şaban Sarı ve tanımadığı bir kişinin Cengiz'e ait olan eşyalarına müdahale ediyordu. Cengiz, neler olduğunu sorduğunda ise "Sana ne lan burası benim evim" yanıtıyla karşılaştı.

"DAİREYİ BOŞALT YOKSA ÖLDÜRÜRÜM"

Sözleşmeyi hatırlatan Cengiz'e arkadaşıyla birlikte saldıran Sarı; "Sen kimin evine çöküyorsun lan" diyerek Cengiz'i evinin içinde dışarı çekti ve darp etti. Saldırının ardından kanlar içerisinde kalan İlkem Onur Cengiz, kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı. Tedavinin ardından darp raporu alan Cengiz'in burnunda kırık, kulak çevresinde ve yüzünde derin yaralar oluştu.

"HAYATIMDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Darp raporuyla birlikte soluğu Savcılık'ta alan genç mühendis, "Ev sahibim beni sözleşmeli olan evimden çıkarmak için son 3 aydır baskı yapıyordu. Dün akşam da ev sahibim Şaban Sarı, yanında getirdiği bir kişiyle beni evimde arkadaşımın önünde darp etti. Beni evden çıkmazsam öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Burnumu kırdı, sağ kulağım patladı. Ölümle tehdit ediliyorum. Hayatımdan endişe ediyorum." dedi. Başına geleceklerin sorumlusu olarak futbolcu Veysel Sarı'nın kardeşi Şaban Sarı'yı işaret eden Cengiz; şikayetçi oldu. Sarı'nın apartmandaki diğer kiracıları da aynı şekilde evi boşaltmaları yönünde sıkıştırdığını belirten Cengiz, apartmanı otele çevirmek istediklerini ileri sürdü.

O BANA SALDIRDI

Cengiz'in iddialarına yanıt veren Şaban Sarı ise "Kendisi benim 5 yıllık kiracım. Daireyi yabancı uyruklu kişilere sürekli alt kiracı olarak kiralıyordu. Daireyi boşaltması için UYAP'a da başvuruda bulunmuştuk. Olay günü binaya gittim, ortak alan olan çatı katını ve terası kendi alanına çevirmişti.

(Veysel Sarı)

Ben binanın durumunu kontrol ederken bir anda kapıyı açtı, 'Burada ne işin var' diyerek çıkıştı, 'Seni bir daha burada' görmeyeceğim diye saldırdı. Ben de kendimi savundum, darp raporumu aldım" ifadeleriyle kendini savundu.

HANİFE AKLİMAN

BULUT YAMANDAĞ

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