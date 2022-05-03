Bin ihracatçıya 1 milyar TL kredi desteği

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Eximbank'ın öz kaynaklarıyla 13 Ekim'de kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ile ihracatçıların en büyük sorunu olan kredide kefalet sorunu ortadan kaldırılıyor. Bu sayede ihracatçıların krediye erişim maliyetleri düşerken ihracatın tabana yayılması hedefleniyor.

4 BİN BAŞVURU

Teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçılara kaynak sağlayan şirkete, 4 binin üzerinde ihracatçı başvurdu. Bine yakın ihracatçı da önümüzdeki günlerde destekten yararlanacak.

Söz konusu bin firmaya yaklaşık 1 milyar liralık kaynak sağlanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu destek 3-4 milyar liraya ulaşacak. Kredi üst limitinin 15 milyon liraya çıkarıldığı şirketin desteklerinden önümüzdeki günlerde KOBİ'ler de yararlanabilecek.

GÜÇLÜ YAPIYA SAHİP

İhracatçı birlikleri üzerinden gerçekleştirilen ihracat işlemlerinden belli oranlarda yapılan kesintilerin de şirketin sermayesine aktarılmasıyla, İGE AŞ'ye ilave sermaye katkısı sağlanarak sürekli güçlü bir finansal yapı içerisinde olması ve böylece kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturulması sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı ihracatçıların önündeki engelleri kaldırarak, mevcut pazarlarda Türkiye'nin yerini sağlamlaştırmasını hedefliyor.

BARIŞ ŞİMŞEK