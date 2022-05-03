Tokat'ta bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla öldürdü
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mayıs 2022 12:18
İddiaya göre, Çalca köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca Ç.K. (66) ile yeğeni Atilla K. (35) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine amcası, Atilla K'ye tabancayla ateş etti.
Olay yerinde hayatını kaybeden Atilla K'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Jandarma ekipleri, kaçan Ç.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız