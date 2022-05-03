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AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile bayramlaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin:- "Biz önümüzdeki bayram, Allah'tan bir terslik olmazsa Kurban Bayramı'nda yüz yüze olacağız"- "Son 2 yıldan sonra bu sene biz her zaman yaptığımız gibi eski çalışma modelimize dönme imkanımızı bulduk"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mayıs 2022 12:39
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AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile bayramlaştı

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP ve MHP heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Siyasi partiler arası bayramlaşma programı, AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ten oluşan heyet tarafından gerçekleştirildi.

AK Parti heyetinin, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Zeynel Emre, Parti Meclis Üyesi Semra Dinçer ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Canan Taşer'in bulunduğu CHP heyetiyle video konferans görüşmesinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin görüşmede, bu seneki Ramazan Bayramı'nın önemine ve Kovid-19 tedbirlerine değinerek, şöyle konuştu:

"Son 2 yıldır malumunuz pandemiden dolayı teşkilatlarımız bir kapalı devre sistem içerisinde çalışıyordu. Son 2 yıldan sonra bu sene biz her zaman yaptığımız gibi eski çalışma modelimize dönme imkanımızı bulduk. Ben dün Tokat'taydım, ilçelerimize gittim, ziyaret ettim. Şunu gördüm ki herkes çok özlemişti böyle bir yoğun çalışmayı. Bu manada bir normal hayata dönüş olarak gördük hem ramazanı hem de uzun bir zamandan sonra ilk defa gerçek bir bayram yaptığımızı düşünüyorum. Bu manada bizim için çok önemliydi, teşkilatlarımız için de öyle vatandaşlarımız için hakeza öyle. Ümit ediyorum tüm dünya için, Türkiye için artık sağlık sorunlarının olmadığı bir dünya olur. Böyle bir dua etmek isterim açıkçası."

Zengin, "Biz önümüzdeki bayram, Allah'tan bir terslik olmazsa Kurban Bayramı'nda yüz yüze olacağız. AK Parti Genel Merkezi olarak, tüm siyasi partilerden arkadaşlarımızla ümit ediyoruz son kez böyle telekonferansla bir arada olacağız. Daha sonrasında Kurban Bayramı'nda yüz yüze olmayı, karşılıklı çay içmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

Siyasi partiler ile video konferans yöntemiyle bayramlaşma programının, Bilim Kurulu'nun Kovid-19 tedbirlerine yönelik açıklamasından önce planlandığını vurgulayan Zengin, "Biliyorsunuz bir 15 gün kadar evvel biz, nasıl programlayacağımıza karar verme ihtiyacı duyduk, o zaman Sağlık Bakanlığımız resmi açıklamasını henüz yapmamıştı. Tabii biz önce onların açıklama yapmasını beklediğimiz için onlardan evvel böyle bir şey yapmayı doğru bulmadık. O sebeple pandeminin şartlarına uygun bir görüşmeyi tercih ettik. Yüz yüze olmayı her zaman çok tercih ederim. Kurban Bayramı inşallah öyle olacak." dedi.

- MHP heyeti ile görüşme

AK Parti heyeti, ardından Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK üyeleri Turan Şahin ile Fatih Çetinkaya'dan oluşan MHP heyetiyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Son 2 yıldır pandemi nedeniyle parti teşkilatlarında farklı bir çalışma modeline geçildiğini anlatan Zengin, şöyle devam etti:

"Fakat, bu ramazan eski modelimize yeniden dönme imkanımız oldu. Teşkilatlarımız çok özlemiş, vatandaşımız da bizi özlemiş onu fark ediyoruz. O manada müthiş bir hareketlilik vardı, işte evlerde yemekler pişirildi, kadın kollarımız kendileri yaptı götürdü, gençlik kollarımız sahurlar yaptı ve menemenler yaptılar. Çok güzel telaşlı çalışmalar oldu, tabii bunları yaparken asıl meselemiz çok tabii olarak seçmenimiz ve vatandaşımız neyi talep ediyor, neyi daha yoğun çalışmamız lazım onlardan bilgi alıyoruz ve onun neticesinde tekrar siyasetimizi gözden geçiyoruz ve üzerine çalışmalar yapıyoruz. Tekrar dönmüş olduk normal tempomuza."

Zengin, 2023'te yapılacak seçimlere yönelik çalışmalar hakkında da şunları kaydetti:

"1 yıllık bir süreç var. İşte adaylık süreçlerini filan çıkarırsanız, böyle tempolu çalışacağımız seçim atmosferi dışında bir 6 aylık sürecimiz var. Biz de aynen sizin gibi Cumhur İttifakı adına her anımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yine bölge toplantıları biz de yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Dinleme toplantıları yapıyoruz özellikle sektörel toplantılar, biz Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı olarak bunlara yoğunlaştık. Bayram sonrasında o planlama içerisinde sektörlerle alakalı daha yoğun programlar yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız hakeza her akşamını ayrı değerlendirdi hatta sahurlar yaptı gençlik kollarımızla. Bu manada çok yoğun devam ediyoruz."

Zengin, AK Parti olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve tüm MHP'lilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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