Beşinci kattan düşen bebek hayatını kaybetti
İstanbul Beylikdüzü'nde beşinci kattaki evinin balkonundan yere düşen 2 yaşındaki E.Bozkurt, hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Mayıs 2022 13:40
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde bulunan sitede annesinin içeride olduğu sırada oynayan E.Bozkurt (2), beşinci kattaki balkondan yere düştü.
1 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde yaşanan olaya şahit olanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından E.B bebek, çevredeki özel hastanenin acil servisine kaldırıldı.
E. Bozkurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
E.B bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi ailesi tarafından alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız