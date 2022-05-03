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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 25 lira olarak belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mayıs 2022 14:42
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 62,2 düşüşle 265 milyon 664 bin 693 lira oldu

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 2 bin 500 lira, en düşük saat 07.00'de 25 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 637 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 642 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük 25 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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