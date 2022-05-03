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Gökdeniz, yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Donanması için geliştirilen Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nin test görüntülerini paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mayıs 2022 14:48
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Türkiye, savunma sanayii alanındaki çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Son yıllarda bu alanda yapılan atılımlar, dünyanın da dikkatini çekiyor.

Gökdeniz'in test görüntüleri

Gökdeniz, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti.

"Bayram hediyesi"

Demir, paylaşımında,

"Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi!"

ifadesini kullandı.

Gökdeniz'in, bu yıl içinde İstanbul fırkateynine entegre edileceği kaydedildi.

Deniz Kuvvetleri için geliştirildi

Gökdeniz, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen proje kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yakın hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak üzere ASELSAN tarafından geliştirildi.

SSB'nin bilgi notuna göre Gökdeniz, gemi platformlarının hava tehditlerine karşı savunulmasında son katman olarak kritik önem taşıyan bir yakın hava savunma sistemi.

Angaje olunan tehdidi otomatik olarak takip ve imha ediyor

Dünyada İngilizce "Close-In Weapon System (CIWS)" olarak tanımlanan bu sistemler, başta anti-gemi füzeleri olmak üzere insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler gibi geniş bir tehdit kümesine karşı gemilerin savunulmasını sağlıyor.

Gökdeniz'de 35 milimetre namlulu silahın yanı sıra arama radarı, takip radarı ve E/O algılayıcılar aynı platform üzerinde bulunuyor. Sistem bu sayede hedef tespiti, tehdit önceliklendirmesi, angaje olunan tehdidin otomatik olarak takip ve imha edilmesi fonksiyonlarının tümünü icra edebiliyor.

Dakikada 1100 atım atış hızı

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MKE üretimi 35 milimetre çift silahın kullanıldığı sistem, dakikada 1100 atım atış hızına sahip. ATOM adı verilen ASELSAN ve MKE ortak üretimi parçacıklı mühimmatın kullanımı sayesinde güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik sağlanabiliyor.

Gökdeniz'in önemli bir yeteneği de otomatik şeritsiz mühimmat besleme mekanizması. Bu mekanizma sayesinde sisteme iki veya daha fazla tip mühimmat aynı anda yüklenebiliyor ve istenen tipte mühimmat operatör tarafından seçilerek kullanılabiliyor.

Temel alt bileşenlerin tümü yurt içinde üretildi

AA'nın haberine göre, hava tehditlerinin yanı sıra su üstü ve kara hedeflerine karşı da kullanılabilecek olan Gökdeniz, söz konusu mekanizmayla farklı kullanım amaçlarına yönelik görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor.

Gökdeniz'de kullanılan 35 milimetre silah, mühimmat, radarlar, E/O algılayıcılar, hareket kontrol sistemleri, görev bilgisayarları gibi temel alt bileşenlerin tümü yurt içinde Türk savunma sanayisi tarafından geliştirildi ve üretildi.

Gökdeniz'e yoğun ilgi

Dünyada az sayıda ülke kendi yakın hava savunma sistemini geliştirebilecek ve üretebilecek kabiliyete sahip. Bu nedenle yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri değil, dost ve müttefik diğer ülkelerin bahriyeleri de Gökdeniz'e yoğun ilgi gösteriyor.

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