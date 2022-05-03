Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mayıs 2022 17:39
Hüseyin Güller (49) idaresindeki 58 ADK 603 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Cumhuriyet Üniversitesi lojmanları karşısında TCDD üst geçit istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile Serkan Güller (27), Keziban Günal (49), Esra (26), Elif (5) ve Erva Çiçek (3) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Güller müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Numune Hastanesine kaldırılan Keziban Günal da yaşamını yitirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız