38 yaşındaki genç öğretmen kalbine yenildi
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde görev yapan Türkçe Öğretmeni Mücahit Arslan (38), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Mayıs 2022 22:32
Altıntaş Sancaktar İmam-Hatip Ortaokulunda görev yapan ve kalp yetmezliği rahatsızlığı
bulunan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Türkçe Öğretmeni Mücahit Arslan, geçirdiği
kalp krizi sonucu vefat etti.
Mücahit Arslan'ın cenazesi bugün Kütahya Merkez İhlas Camiinde öğle namazı
sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Merkez Ahi Erbasan Mezarlığına defnedilecek.
Genç öğretmenin ölümü ailesini, yakınlarını ve eğitim camiasını derin bir üzüntüye boğdu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız