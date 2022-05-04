Yetişkinler daha çok oyun oynuyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin analizlerine göre yetişkinlerin yüzde 73'ü mobil oyun oynuyor. Erkeklerde oyun oynama oranı yüzde 52, kadınlarda ise yüzde 48. Bu kişilerin yüzde 44'ü 21-35, yüzde 29'u 36-50, yüzde 28'i ise 10-20 yaş aralığında. Oyuncuların yüzde 46'sı bir haftada 10 saat, yüzde 13'ü altı saat, yüzde 12'si iki saatten fazla zamanını oyunla geçiriyor. Kullanıcıların yüzde 40'ı puzzle, bulmaca ve kelime, yüzde 33'ü ise spor ve yarış oyunlarını seviyor.

Bu arada, Dijital Dönüşüm Ofisi, telefona ya da tablete yüklenen bazı uygulamaların sosyal medya hesaplarını ele geçirmesi konusunda vatandaşlara ikazlarda bulundu. Zararlı yazılım içeren bu uygulamaların indirilmesi durumunda şunların yapılması gerektiği aktarıldı: Bu yazılım genellikle Android sistem üzerinde çalışıyor. Virüsler, fotoğraf düzenlemesi gibi masum uygulamaların içine gömülüyor. Cihazınıza yükledikten sonra, uygulama en popüler sosyal medya hesaplarına 'giriş yapın' şeklinde bir bildirim çıkarır. Bunu yapmayı kabul ettiğinizde sizden kullanıcı adı, e-Posta adresi ve parola bilgilerini ister. Bu noktada, bilgilerinizi girerseniz, arka planda saldırganların hazırladığı sunucuya gönderilir. Böylelikle kullanıcı adı ve parolanızı kendi elinizde başkalarına vermiş olursunuz. Cihazınıza zararlı yazılımı yüklediyseniz, uygulamayı hemen kaldırın.

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