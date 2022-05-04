6 milyon TL'lik kaynak 4 derslik için harcanacak

Daha önce ele aldığımız "Okulların planlamasını MEB yapmıyor mu?" başlıklı yazıda örnek verdiğimiz Fatih Mesleki Eğitim Merkezi ile ilgili olarak;

"MEB; okulların planlamalarında sadece depreme karşı güçlü mü, güçlendirme mi olmalı yıkım mı diye karar verilirken müdahil olmalıdır.

Okulun yığma bina olması nedeniyle güçlendirmeye uygun olmayacağı,

Binada sadece 4 derslik bulunduğu, dersliklerin çok küçük olduğu ve 30 kişilik sınıflara dahi uygun olmadığı,

Yapılacak yeni bir bina ile;

İstanbul'da en büyük sorunlardan olan arsa sorunu noktasında daha doğru olacağı,

standarta uygun derslikler yapılabileceği,

Daha çok derslik yapılabileceği

bir normal kattan (Bodrum, zemin,1.kat) oluşan binanın daha çok katlı yapılarak daha verimli bir eğitim kurumu sağlanabileceğini"

yazmıştık.

Bu yazıdan sonra ihale durdurulmuş, il milli eğitim(büyük olasılık bakanlık/valilik talimatıyla) ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri tekrar inceleme yaparak kaymakamlığın da devreye girmesiyle ihale durdurulmuştu.

Buna rağmen bir inatlaşma yapılırcasına yeniden ihale yapıldı ve 6 milyon TL üstünde bir bedelle güçlendirme yapılacak. Okul gelen talimat üzerine boşaltılmış olup bayram sonrası müteahhit firma çalışmaya başlayacak.

Sağlıklı bir eğitim ortamının yaratılamayacağı kesin fakat umarız ki bu olumsuzluğa olası bir depremde yapılan bina boşaltılmak zorunda kalmaz. Lakin daha önce güçlendirme yapılıp en küçük sarsıntıda boşaltılan bir çok örneğe şahit olduk.

Amacımız kamu yararına ve kamunun zarara uğratılmaması ile kamu kaynaklarının en verimli kullanılması noktasında uyarıda bulunmak ve tarihe not düşmek.

Gelinen noktada 6 milyon TL üzeri bir kaynak 4 derslik için harcanmış olacak. Bu noktada kimlerin etkili olduğu gerçekten önemli ve merak konusu.

Maksut BALMUK

Maksut BALMUK