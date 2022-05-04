Bölünmüş yolla yıllık tasarruf 43 milyar TL

Yeni devreye alınan projelerle vatandaşlar hem zaman hem de maddi yönden ciddi tasarruf sağlıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM); il yolları, devlet yolları ve otoyollar olmak üzere üç ayrı alanda çalışma yürütüyor. Bu yılın nisan ayı itibarıyla KGM sorumluluğunda 34 bin 29 kilometre il yolu, 30 bin 965 kilometre devlet yolu ve 3.633 kilometre otoyol olmak üzere toplam 68 bin 627 kilometre yol ağı bulunuyor. Yol ağının önemli bir kısmını 2003'ten itibaren yapımı hızlanan bölünmüş yollar oluşturuyor. 2003 öncesi mevcut 6.101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağıyla sadece altı şehir birbirine bağlıyken, bugüne kadar 22 bin 548 kilometre daha yol yapılarak bölünmüş yol ağı 28 bin 649 kilometreye ulaştırıldı ve 77 şehrin birbiriyle bağlantısı sağlandı. Yapılan hesaplamaya göre, bölünmüş yollarda seyahat eden vatandaşlar, toplamda yıllık 447 milyon saat ile yaklaşık 2 milyar 20 milyon litre akaryakıt tasarrufu yapıyor. Seyahat süresindeki kısalmalardan dolayı yaklaşık 18 milyar 193 milyon liralık işgücü tasarrufu, yaklaşık 24 milyar 740 milyon lira da akaryakıt tasarrufu olmak üzere toplam her yıl 42 milyar 933 milyon lira ekonomik fayda sağlanıyor. Ayrıca emisyon salınımı da 4,68 milyon ton azalıyor.

67 KİLOMETRE TÜNEL BİTECEK

Otoyol ağlarının genişlemesi için de çalışmalar sürüyor. 2003 öncesinde 1.714 kilometre olan otoyol ağı, son 20 yılda yapılan 1.919 kilometre ile birlikte 3.633 kilometreye ulaştı. Otoyol ağının 2.282 kilometresi milli bütçe ile 1.351 kilometresi ise Yap-İşlet-Devret modeliyle yapıldı. Projeler devam ederken, KGM tarafından bu yılın sonuna kadar 564 kilometre bölünmüş yol, 445 kilometre de tek yol yapımı ile 67 kilometre tünel ve 38 kilometre köprü imalatı gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, 2023'te bölünmüş yol uzunluğunun 29 bin 514 kilometreye, otoyol uzunluğunun da 3.841 kilometreye ulaştırılması planlanıyor.

Cevdet Fırat Aydoğmuş