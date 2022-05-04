İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başer'e suç duyurusu

İçişleri Bakan Yardımcısı ve sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Prof. Dr. Bengi Başer hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'dan tepki geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tepki göstererek sosyal medya hesabından verdiği yanıtında şunları söyledi:

-Suç duyurusunda bulunmayan namerttir. Asıl siz Türk Milleti'nin milli vicdanı tarafından Türk tarih mahkemesinde yargılanıp mahkum olacaksınız. Emperyalist bir iç savaş projesinin taşeronluğunu yapıyorsunuz. Türkiye'nin milli kimliğine suikast düzenliyorsunuz.

-İsmail elin değmişken BM'de 9 milyon Suriyeliyi besliyoruz diyen Feridun Sinirlioğlu ve aynı açıklamayı 3 kez yapan MSB Hulusi Akar ile ilgili suç duyurusu yapar mısın?Ayrıca ben 5.3 milyon Suriyeli, 1.5 milyon Afgan diyorum. Oğan'ın 8 milyon Suriyeli dediğini duymadım. Ne içtin?

Sessiz İstila filmine de Ümit Özdağ sahip çıktı

Türkiye'deki sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri konu alan "Sessiz İstila" isimli kısa filmle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. EGM'den yapılan açıklamada, mültecilerle ilgili bazı bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan siyasal iletişimci ve spiker Hande Karacasu Sakarya'da gözaltına alındı.

Ümit Özdağ konuya ilişkin paylaşımında şunları söyledi: "H.Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir.Yapım masraflarını ben karşıladım.Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi.Suriyeliler "halk" değil. Misafir.Kin/düşmanlık yok."